https://sputnikarabic.ae/20230930/نائب-لبناني-يعلن-استمرار-وقفته-الدستورية-داخل-البرلمان-لحين-انتخاب-رئيس-1081545131.html

نائب لبناني يعلن استمرار "وقفته الدستورية" داخل البرلمان لحين انتخاب رئيس

نائب لبناني يعلن استمرار "وقفته الدستورية" داخل البرلمان لحين انتخاب رئيس

أعلن النائب ملحم خلف، استمراره في الوقفة الدستورية داخل مجلس النواب اللبناني حتى تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T15:23+0000

2023-09-30T15:23+0000

2023-09-30T15:24+0000

لبنان

العالم العربي

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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال خلف إن "هذه الوقفة المتواصلة منذ أكثر من 253 يومًا هي لإبقاء الأمل بانتخاب رئيس ولاعتماد جلسة مفتوحة بدورات متتالية لإنجاز الاستحقاق، ولن أخرج من المجلس النيابي إلا بفتح جلسة واحدة بمحضر واحد في جلسات متتالية، دخلت إلى المجلس النيابي على هذا الأساس ولن أخرج إلا على هذا الأساس".وأوضح أن "القوى السياسية تزايد على بعض لكي تقول نفس الكلام، وإذا كانوا صادقين فليتوجهوا إلى مجلس النواب للالتزام والاحتكام إلى الدستور".إلى ذلك، اعتبر خلف أن "الاحتكام إلى الدستور هو الوسيلة الوحيدة الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية، فليذهب كل المرشحين للرئاسة المتداولة اليوم والنواب إلى مجلس النواب لحين إتمام انتخاب رئيس"، لافتًا إلى أن "الحياة العامة تنتظم بمدخل انتخاب رئيس للجمهورية، لإعطاء أمل للمواطنين ولتخفيف أوجاعهم وآلامهم ومعاناتهم، أنين المواطن لم يعد يصل إلى آذان هؤلاء المسؤولين عن انتخاب رئيس للجمهورية".وأشار إلى أن "المواطن اليوم يرزح تحت آلام يومية لا يستطيع أحد أن يعالجها إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة وواعدة لتستطيع معالجة المواضيع العالقة، ولا ينتظم المجلس النيابي ويأخذ دوره بالتشريع والرقابة وكل هذا البعد المؤسساتي إلا من خلال انتظام الحياة العامة التي بمدخلها انتخاب رئيس للجمهورية"، مشددًا على أن "هذا الأمر أصبح أولوية الأولويات ولا أولوية إن لم يكن هناك انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام الحياة العامة، سيادة القانون هي التي تفرض نفسها، ولا يمكن للسياسة أن تعيق الدستور وأن تخرق الديمقراطية وأن تذهب بعكس تطبيق المبدأ الدستوري باستمرارية السلطة".كذلك لفت خلف إلى أن "استمرارية السلطة هو المبدأ الذي علينا احترامه، للحفاظ على المؤسسات"، مشيرًا إلى أن "المؤسسات لا يمكن أن تعطل بالشكل الذي نراه، الدولة تحللت، والإدارة شاغرة بأكثرية مناصبها، التشكيلات القضائية معطلة".وأضاف أن "المادة 74 تطلب أن يجتمع فورًا مجلس النواب وبحكم القانون عند شغور سدة الرئاسة، منذ سنة ونحن نطالب ونصرخ بالتوجه إلى سيادة الحق والقانون، الدستور واضح".وعن المبادرات والمساعي الخارجية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، قال خلف:"الشكر لمن يسعى من الدول الصديقة، ولكن لا يمكن القبول بالعودة إلى سياسة القناصل، هذا مس بالكرامة الوطنية ومس بالوكالة المعطاة من الشعب اللبناني لـ 128 نائب، وهذه أمانة بعنق النواب، اليوم هذه إساءة للأمانة المعطاة، 128 نائب ملزمين بانتخاب رئيس وهذا ما يقوله الدستور، ولا يقول أن القوى السياسية تختزل النواب، ولا يقول أن القوى السياسية ترتهن إلى الخارج ولا يقول أن القوى السياسية تستدعي الخارج، مع احترامي لكل مساعي أصدقاء لبنان ولكن لبنان اليوم بمسؤولية 128 شخصية".

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