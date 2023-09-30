https://sputnikarabic.ae/20230930/وزير-البيئة-اللبناني-يحذر-من-اندلاع-حرائق-في-عدة-مناطق-1081528100.html
وزير البيئة اللبناني يحذر من اندلاع حرائق في عدة مناطق
وزير البيئة اللبناني يحذر من اندلاع حرائق في عدة مناطق
حذر وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، اليوم السبت، من خطر الحرائق في عدة مناطق داخل بلاده بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تغريدة لياسين عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها إنه اليوم يشهد ارتفاعا كبيرا في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا.وأوضح الوزير اللبناني أن الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة يسهم في تعزيز خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما حدث أمس في الخروب والضنية وعكار وحاصبيا ومناطق أخرى.وحدد ياسين خطوات أساسية ينبغي على المواطنين اتخاذها لتفادي اندلاع الحرائق، جاءت كما يلي:وأضاف ياسين في الختام: "لمعرفة مدى خطورة الحرائق في كل بلدة، يمكن الاطلاع على تقرير مختبر الحرائق في جامعة البلمند".يذكر أن سبع دول عربية كانت قد شهدت في يوليو/ تموز الماضي موجة حر غير مسبوقة، إذ ترتفع درجات الحرارة في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية وهو ما يعرف بظاهرة "القبة الحرارية".وكشف الخبراء عن أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سببه تعزيز الكتل الهوائية الحارة في طبقات الجو العليا، والتي تنتج عن كتل هوائية حارة ناشئة عن تراكم الاحتباس الحراري، وهو ما يتزامن مع تحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم بأسره يشهد أعلى درجات حرارة في تاريخه، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".من جانبها، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي، هو الأكثر حرارة هذا العام، وبحسب منصة "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تشير إلى أن الكتلة الحارة جاءت في سبع دول عربية، وهي: مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/لبنان-يرسل-طوافات-عسكرية-لمؤازرة-اليونان-في-إطفاء-الحرائق-1079536670.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
وزير البيئة اللبناني يحذر من اندلاع حرائق في عدة مناطق
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حذر وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، اليوم السبت، من خطر الحرائق في عدة مناطق داخل بلاده بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.
جاء ذلك في تغريدة لياسين عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها إنه اليوم يشهد ارتفاعا كبيرا في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا.
وأوضح الوزير اللبناني أن الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة يسهم في تعزيز خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما حدث أمس في الخروب والضنية وعكار وحاصبيا ومناطق أخرى.
وحدد ياسين خطوات أساسية ينبغي على المواطنين اتخاذها لتفادي اندلاع الحرائق، جاءت كما يلي:
يجب عدم إشعال النيران في الهواء الطلق لأي سبب، بما في ذلك حرق المخلفات الزراعية والأعشاب اليابسة.
يجب التخلص من السجائر والفحم وأي مواد أخرى قابلة للاشتعال بشكل مسؤول ونظيف وآمن.
يجب إبلاغ الدفاع المدني والجهات المختصة فورا عن أي تصاعد للدخان أو حريق.
وأضاف ياسين في الختام: "لمعرفة مدى خطورة الحرائق في كل بلدة، يمكن الاطلاع على تقرير مختبر الحرائق في جامعة البلمند".
يذكر أن سبع دول عربية كانت قد شهدت في يوليو/ تموز الماضي موجة حر غير مسبوقة، إذ ترتفع درجات الحرارة في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية وهو ما يعرف بظاهرة "القبة الحرارية".
وكشف الخبراء عن أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سببه تعزيز الكتل الهوائية الحارة في طبقات الجو العليا، والتي تنتج عن كتل هوائية حارة ناشئة عن تراكم الاحتباس الحراري، وهو ما يتزامن مع تحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم بأسره يشهد أعلى درجات حرارة في تاريخه، بحسب صحيفة
"الشرق الأوسط".
من جانبها، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي، هو الأكثر حرارة هذا العام، وبحسب منصة "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تشير إلى أن الكتلة الحارة جاءت في سبع دول عربية، وهي: مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين.