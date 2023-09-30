https://sputnikarabic.ae/20230930/وزير-الخارجية-البريطاني-دعم-أوكرانيا-أمر-صعب-ومؤلم-1081524303.html
وزير الخارجية البريطاني: دعم أوكرانيا أمر صعب ومؤلم
وزير الخارجية البريطاني: دعم أوكرانيا أمر صعب ومؤلم
قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن دعم أوكرانيا صعب ومؤلم، وفقًا لرأيه، إذا لم يستمر الحلفاء في تقديم الدعم لكييف، فإن الوضع في العالم... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T01:34+0000
2023-09-30T01:34+0000
2023-09-30T01:37+0000
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وقال الوزير في مقابلة مع مجلة "ذا هاوس" البريطانية: "لهذا السبب يظل موقف حكومة المملكة المتحدة قويًا. ونوضح ذلك لجميع شركائنا الدوليين. إنه صعب ومؤلم. لكن إذا تراجعنا، ستكون الأمور أكثر صعوبة وألمًا".واعترف كليفرلي أيضًا بأن التعب من الصراع في أوكرانيا يشكل "مشكلة كبيرة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230925/إعلام-بريطانيا-زودت-أوكرانيا-بدبابات-ينقصها-أهم-عنصر-في-المعركة-1081387590.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزير الخارجية البريطاني: دعم أوكرانيا أمر صعب ومؤلم
01:34 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 01:37 GMT 30.09.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن دعم أوكرانيا صعب ومؤلم، وفقًا لرأيه، إذا لم يستمر الحلفاء في تقديم الدعم لكييف، فإن الوضع في العالم سيتدهور على حد زعمه.
وقال الوزير في مقابلة مع مجلة "ذا هاوس" البريطانية: "لهذا السبب يظل موقف حكومة المملكة المتحدة قويًا. ونوضح ذلك لجميع شركائنا الدوليين. إنه صعب ومؤلم. لكن إذا تراجعنا، ستكون الأمور أكثر صعوبة وألمًا".
واعترف كليفرلي أيضًا بأن التعب من الصراع في أوكرانيا يشكل "مشكلة كبيرة".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا.
لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.