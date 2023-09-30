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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/وزير-الخارجية-البريطاني-دعم-أوكرانيا-أمر-صعب-ومؤلم-1081524303.html
وزير الخارجية البريطاني: دعم أوكرانيا أمر صعب ومؤلم
وزير الخارجية البريطاني: دعم أوكرانيا أمر صعب ومؤلم
قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن دعم أوكرانيا صعب ومؤلم، وفقًا لرأيه، إذا لم يستمر الحلفاء في تقديم الدعم لكييف، فإن الوضع في العالم... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T01:34+0000
2023-09-30T01:37+0000
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وقال الوزير في مقابلة مع مجلة "ذا هاوس" البريطانية: "لهذا السبب يظل موقف حكومة المملكة المتحدة قويًا. ونوضح ذلك لجميع شركائنا الدوليين. إنه صعب ومؤلم. لكن إذا تراجعنا، ستكون الأمور أكثر صعوبة وألمًا".واعترف كليفرلي أيضًا بأن التعب من الصراع في أوكرانيا يشكل "مشكلة كبيرة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230925/إعلام-بريطانيا-زودت-أوكرانيا-بدبابات-ينقصها-أهم-عنصر-في-المعركة-1081387590.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

وزير الخارجية البريطاني: دعم أوكرانيا أمر صعب ومؤلم

01:34 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 01:37 GMT 30.09.2023)
© AFP 2023 / YUI MOKرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / YUI MOK
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قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن دعم أوكرانيا صعب ومؤلم، وفقًا لرأيه، إذا لم يستمر الحلفاء في تقديم الدعم لكييف، فإن الوضع في العالم سيتدهور على حد زعمه.
وقال الوزير في مقابلة مع مجلة "ذا هاوس" البريطانية: "لهذا السبب يظل موقف حكومة المملكة المتحدة قويًا. ونوضح ذلك لجميع شركائنا الدوليين. إنه صعب ومؤلم. لكن إذا تراجعنا، ستكون الأمور أكثر صعوبة وألمًا".
تدمير الدبابة البريطانية تشالنجر 2 في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بريطانيا زودت أوكرانيا بدبابات ينقصها "أهم عنصر" في المعركة
25 سبتمبر, 14:02 GMT
واعترف كليفرلي أيضًا بأن التعب من الصراع في أوكرانيا يشكل "مشكلة كبيرة".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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