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إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أراضي روسيا باستخدام 9 قذائف صاروخية من طراز "أوراغان"
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/-إحباط--هجوم-إرهابي-للقوات-الأوكرانية-على-أراضي-روسيا-باستخدام-9-قذائف-من-طراز-أوراغان---1081525187.html
إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أراضي روسيا باستخدام 9 قذائف صاروخية من طراز "أوراغان"
إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أراضي روسيا باستخدام 9 قذائف صاروخية من طراز "أوراغان"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، إحباط محاولة من القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في إقليم بيلغورود الروسي باستخدام 9 قذائف من نظام... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T02:06+0000
2023-09-30T02:45+0000
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "في هذه الليلة في حوالي الساعة 3:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف الإرهابي القيام بهجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام 9 قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان".وأضاف البيان: "تم تدمير جميع تلك القذائف في الجو باستخدام وسائل الدفاع الجوي الجاهزة فوق إقليم بيلغورود".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تدمر-7-نقاط-انتشار-مؤقت-للألوية-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1081525223.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أراضي روسيا باستخدام 9 قذائف صاروخية من طراز "أوراغان"

02:06 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 02:45 GMT 30.09.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، إحباط محاولة من القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في إقليم بيلغورود الروسي باستخدام 9 قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان".
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "في هذه الليلة في حوالي الساعة 3:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف الإرهابي القيام بهجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام 9 قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان".
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
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القوات الروسية تدمر 7 نقاط انتشار مؤقت للألوية الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
02:26 GMT
وأضاف البيان: "تم تدمير جميع تلك القذائف في الجو باستخدام وسائل الدفاع الجوي الجاهزة فوق إقليم بيلغورود".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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