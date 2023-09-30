https://sputnikarabic.ae/20230930/3-دول-عربية-بين-أكثر-10-بلدان-في-العالم-منتجة-للخرشوف-بـ8-فوائد-صحية-1081530111.html
3 دول عربية بين أكثر 10 بلدان في العالم منتجة للخرشوف بـ8 فوائد صحية
3 دول عربية بين أكثر 10 بلدان في العالم منتجة للخرشوف بـ8 فوائد صحية
يعد الخرشوف، والذي يعرف أيضاً باسم أرضي شوكي أو أنيغينار من الخضروات الرائعة ذات المظهر المميز، والخصائص الغذائية والصحية المذهلة، وهو مجموعة من النباتات... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T08:05+0000
2023-09-30T08:05+0000
2023-09-30T08:51+0000
العالم العربي
اقتصاد
الخضار
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ونشأ نبات أرضي شوكي في البحر الأبيض المتوسط، واستخدم لعدة قرون لخصائصه وفوائده الصحية والطبية الرائعة.3 دول عربية الأكثر إنتاجا للخرشوف في العالمالخرشوف من الخضراوات التي يتم إنتاجها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، كما يتضح من تصنيف أفضل 10 منتجين لهذه الخضار بحسب أحدث بيانات نشرها موقع "billiken"، والتي يتم توزيعها كما يلي:فوائد الخرشوف 8 منها الضغطيعتبر الخرشوف منخفض الدهون ويحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل "فيتامين ك" و"فيتامين ج" و"فيتامين ب6" وعناصر مهمة، مثل المغنيزيوم والبوتاسيوم والفسفور والنحاس وغيرها الكثير وهو مفيد في فترة الحمل، بحسب موقع "altibbi" الطبي المتخصص بالصحة. وفي حين أنه غني بالألياف، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، ما يجعله يمتلك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية: اقرأ أيضا: منها صحراوية... أكثر 7 دول عربية منتجة للخضراواتاقرأ أيضا: "ملك الحمضيات" يحافظ على القلب ويقي من السرطان... ماذا تعرف عن فوائد البرتقال؟
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العالم العربي, اقتصاد, الخضار
العالم العربي, اقتصاد, الخضار
3 دول عربية بين أكثر 10 بلدان في العالم منتجة للخرشوف بـ8 فوائد صحية
08:05 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 08:51 GMT 30.09.2023) تابعنا عبر
يعد الخرشوف، والذي يعرف أيضاً باسم أرضي شوكي أو أنيغينار من الخضروات الرائعة ذات المظهر المميز، والخصائص الغذائية والصحية المذهلة، وهو مجموعة من النباتات المزهرة تتميز بأوراق ذات وخز حاد على هوامشها.
ونشأ نبات أرضي شوكي في البحر الأبيض المتوسط، واستخدم لعدة قرون لخصائصه وفوائده الصحية والطبية الرائعة.
ويعتبر الجزء الصالح للأكل من خرشوف هو قلب الخرشوف، الذي هو في الواقع برعم زهرة الخرشوف. ورأس زهرة الخرشوف في مهدها عبارة عن مجموعة من العديد من الأزهار الصغيرة المتبرعمة، جنباً إلى جنب مع القاعدة الصالحة للأكل من النبات.
3 دول عربية الأكثر إنتاجا للخرشوف في العالم
الخرشوف من الخضراوات التي يتم إنتاجها على نطاق واسع
في جميع أنحاء العالم، كما يتضح من تصنيف أفضل 10 منتجين لهذه الخضار بحسب أحدث بيانات نشرها موقع "billiken"
، والتي يتم توزيعها كما يلي:
أكثر 10 دول منتجة للخرشوف في العالم
الدولة
كمية الإنتاج سنويا
الترتيب
إيطاليا
389.813 طنا
1
مصر
323.866 طنا
2
إسبانيا
208.463 طنا
3
البيرو
154.552 طنا
4
الجزائر
124.659 طنا
5
الأرجنتين
110.657 طنا
6
الصين
90397 طنا
7
فرنسا
47190 طنا
8
الولايات المتحدة
45382 طنا
9
المغرب
44.591 طنا
10
فوائد الخرشوف 8 منها الضغط
يعتبر الخرشوف منخفض الدهون ويحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل "فيتامين ك" و"فيتامين ج" و"فيتامين ب6" وعناصر مهمة، مثل المغنيزيوم والبوتاسيوم والفسفور والنحاس وغيرها الكثير وهو مفيد في فترة الحمل، بحسب موقع "altibbi"
الطبي المتخصص بالصحة.
وفي حين أنه غني بالألياف، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة
، ما يجعله يمتلك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية:
4.
مصدر جيد للحديد الذي يمنع فقر الدم.
5.
يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.
8.
يحسن صحة الجلد ومظهره ويساعد على تقليل الوز.