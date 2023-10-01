https://sputnikarabic.ae/20231001/أردوغان-عن-وقوع-انفجار-قرب-وزارة-الداخلية-التركية-آخر-صراع-للإرهاب-1081565905.html
أردوغان عن وقوع انفجار قرب وزارة الداخلية التركية: آخر صراع للإرهاب
أردوغان عن وقوع انفجار قرب وزارة الداخلية التركية: آخر صراع للإرهاب
حضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، حفل افتتاح البرلمان التركي في العاصمة التركية أنقرة، بعد ساعات من الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية، التي... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T12:16+0000
2023-10-01T12:16+0000
2023-10-01T12:16+0000
رجب طيب أردوغان
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وأكد في كلمة له داخل البرلمان أن "العمل الإرهابي الذي وقع هذا الصباح، والذي تم من خلاله تحييد اثنين من المجرمين نتيجة للتدخل في الوقت المناسب من قبل وحدات الشرطة لدينا، هو آخر صراع للإرهاب"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطابه: "استطعنا التصدي لجميع الشبكات الإرهابية بما فيها جماعة فتح الله غولن".وتابع: "مثلما لن يتم إحياء منظمة فتح الله غولن في هذا البلد مرة أخرى، فمن غير الممكن لمنظمات مماثلة أن تظهر خيانات جديدة"، مؤكدا أن "عبء رفع الروح المعنوية للمنظمات الإرهابية، التي تموت حرفيا نتيجة لعملياتنا، بحسابات سياسية، سيكون ثقيلا للغاية".وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.وأشار الوزير على موقع "إكس" إلى أنه "في حوالي الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان وصلا أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، هجوما بالقنابل".وأضاف: "أتمنى الشفاء العاجل لأبطالنا. سيستمر نضالنا بلا هوادة حتى يتم تحييد آخر إرهابي".من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تركية بأن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا في الهجوم.
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سبوتنيك عربي
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان عن وقوع انفجار قرب وزارة الداخلية التركية: آخر صراع للإرهاب
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حضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، حفل افتتاح البرلمان التركي في العاصمة التركية أنقرة، بعد ساعات من الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية، التي تبعد 300 متر عن مبنى البرلمان.
وأكد في كلمة له داخل البرلمان أن "العمل الإرهابي الذي وقع هذا الصباح، والذي تم من خلاله تحييد اثنين من المجرمين نتيجة للتدخل في الوقت المناسب من قبل وحدات الشرطة لدينا، هو آخر صراع للإرهاب"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
كما شدد أردوغان على أن "الأوغاد الذين استهدفوا أمن المواطنين وسلامهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم ولن يحققوها أبدا".
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطابه: "استطعنا التصدي لجميع الشبكات الإرهابية بما فيها جماعة فتح الله غولن".
وتابع: "مثلما لن يتم إحياء منظمة فتح الله غولن في هذا البلد مرة أخرى، فمن غير الممكن لمنظمات مماثلة أن تظهر خيانات جديدة"، مؤكدا أن "عبء رفع الروح المعنوية للمنظمات الإرهابية، التي تموت حرفيا نتيجة لعملياتنا، بحسابات سياسية، سيكون ثقيلا للغاية".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل
قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
وأشار الوزير على موقع "إكس" إلى أنه "في حوالي الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان وصلا أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، هجوما بالقنابل".
وأضاف: "أتمنى الشفاء العاجل لأبطالنا. سيستمر نضالنا بلا هوادة حتى يتم تحييد آخر إرهابي".
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تركية بأن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا في الهجوم.