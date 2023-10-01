https://sputnikarabic.ae/20231001/أردوغان-يدعو-القوى-السياسية-التركية-إلى-المشاركة-في-صياغة-دستور-جديد-1081569839.html

أردوغان يدعو القوى السياسية التركية إلى المشاركة في صياغة دستور جديد

أردوغان يدعو القوى السياسية التركية إلى المشاركة في صياغة دستور جديد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن حكومته ستبذل كل الجهود والتسهيلات لكي ينال الشعب التركي دستورا جديدا مدنيا جامعا وشاملا وممثلا لإرادة... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T14:01+0000

2023-10-01T14:01+0000

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ودعا أردوغان، خلال كلمته في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، القوى السياسية التركية إلى المشاركة في صياغة دستور جديد، مشددا على ضرورة أن يكون الدستور الجديد ممثلًا بإرادة الشعب كافة، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأوضح أن "التراث الوحيد الذي سنسلمه للأجيال القادمة هو هذا البرلمان بتنوعه وتجربته الديمقراطية"، لافتاً إلى أن "الشعب التركي يمتلك مهارة كبيرة في إدارة البلاد، وسيحتل مكانته اللائقة في المنظومة العالمية".وكان أردوغان قد كشف، في يونيو/ حزيران الماضي، عن شروعه بتقديم مقترح للبرلمان التركي لتعديل دستور البلاد.وأوضح أردوغان، في خطاب متلفز: "سنقدم إلى البرلمان اقتراحنا لتعديل الدستور، والذي حدّثناه قبل إجراء الانتخابات".وأكد أردوغان في وقت سابق، أن تركيا بحاجة إلى تعديل دستورها المعتمد عام 1982، داعيًا جميع القوى السياسية التركية إلى المشاركة الفعالة في صياغة مسودة دستور جديد.وفاز أردوغان في مايو/ أيار الماضي، في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت على جولتين في 14 و28 أيار/ مايو، حيث تولى رئاسة البلاد للمرة الثالثة، لولاية مدتها 5 سنوات.وحصد أردوغان 52.14 في المئة من الأصوات بينما حصد منافسه مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو 47.86 في المئة من الأصوات، بعد فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

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