https://sputnikarabic.ae/20231001/أنصار-الله-إقالة-الحكومة-مطلب-شعبي-ومتفائلون-بالمحادثات-مع-السعودية-1081563388.html
"أنصار الله": إقالة الحكومة مطلب شعبي ومتفائلون بالمحادثات مع السعودية
"أنصار الله": إقالة الحكومة مطلب شعبي ومتفائلون بالمحادثات مع السعودية
قال علي القحوم عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، إن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي طالب بتكوين "دولة لكل اليمنيين تتخطى كل الأطر المذهبية... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T11:41+0000
2023-10-01T11:41+0000
2023-10-01T11:41+0000
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وكانت الجماعة قد أعلنت إقالة الحكومة غير المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء الماضي.وأضاف القحوم في لقاء مع وكالة "أنباء العالم العربي"، أن إقالة الحكومة برئاسة عبد العزيز بن حبتور وتشكيل حكومة كفاءات، "ضرورة وطنية ملحة ومطلب شعبي".وأوضح أن هذه الخطوة "تأتي في إطار إدراك ضرورة بناء وإصلاح الدولة وتحسين أداء مؤسسات الدولة".وأشار إلى أن أبرز الملفات التي تشكل أولوية للحكومة المقبلة، تتمثل في تقديم الخدمات وإصلاح المؤسسات والقضاء وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ورسم السياسات الاقتصادية.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تلقّيها عبر وفدها المفاوض الذي زار العاصمة السعودية الرياض، منتصف أيلول/ سبتمبر، رسائل وتأكيدات إيجابية من قيادة المملكة بشأن إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230927/اليمن-مجلس-الدفاع-الوطني-التابع-لـأنصار-الله-يعلن-إقالة-الحكومة-1081466181.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله": إقالة الحكومة مطلب شعبي ومتفائلون بالمحادثات مع السعودية
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قال علي القحوم عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، إن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي طالب بتكوين "دولة لكل اليمنيين تتخطى كل الأطر المذهبية والمناطقية والعنصرية وتحافظ على الهوية وتؤسس لشراكة سياسية حقيقية".
وكانت الجماعة قد أعلنت إقالة الحكومة
غير المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف
القحوم في لقاء مع وكالة "أنباء العالم العربي"، أن إقالة الحكومة برئاسة عبد العزيز بن حبتور وتشكيل حكومة كفاءات، "ضرورة وطنية ملحة ومطلب شعبي".
وأوضح أن هذه الخطوة "تأتي في إطار إدراك ضرورة بناء وإصلاح الدولة وتحسين أداء مؤسسات الدولة".
وأشار إلى أن أبرز الملفات التي تشكل أولوية للحكومة المقبلة، تتمثل في تقديم الخدمات وإصلاح المؤسسات والقضاء وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ورسم السياسات الاقتصادية.
وبشأن المحادثات مع السعودية، أكد القحوم أنها "مستمرة والتفاؤل قائم".
وكانت "أنصار الله
" قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تلقّيها عبر وفدها المفاوض الذي زار العاصمة السعودية الرياض، منتصف أيلول/ سبتمبر، رسائل وتأكيدات إيجابية من قيادة المملكة بشأن إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.