عربي
القوات الروسية تدمر أول محطة "بلاستون" أوكرانية
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/إعلام-الجيش-الروسي-لا-يترك-فرصة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-لكسب-الصراع-1081566702.html
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية لكسب الصراع
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية لكسب الصراع
صرّحت صحيفة أمريكية أن تكتيكات القوات المسلحة الروسية لا تترك أي فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويعترف الغرب مرة أخرى بخيبة الأمل إزاء نتائج الهجوم المضاد. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T13:15+0000
2023-10-01T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg
وأشار الخبير السياسي توم موكايتيس، في مقال للصحيفة، إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في الصراع، لأنه "من الواضح أنها غير قادرة على هزيمة دولة أكبر من حيث السكان والاقتصاد والموارد في حرب استنزاف".وأضاف: "قامت القوات الأوكرانية بحملة أقل فعالية ما كان يمكن أن تفعله. لقد فشلوا في ذلك. يجب أن تستفيد أوكرانيا بشكل صحيح من الدعم الكامل من الغرب".ووفقا لموكايتيس في المقال، فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تحدث أمام الأمم المتحدة وأشار إلى مدى أهمية المساعدة الإضافية لهزيمة روسيا، لكن هذه المساعدة لن تقرر نتيجة الصراع.وقال موكايتيس: "في مثل هذا الوضع، من الصعب التنبؤ بخيارات إنهاء الصراع. أحد هذه الخيارات هو المفاوضات. في هذه المرحلة، سيتطلب مثل هذا الخيار من زيلينسكي أن يتصالح مع خسارة الأراضي، وهذا لا يبدو مقبولا".ووفقا لمقال موكايتيس في صحيفة "The Hill"، فإن المزيد من المانحين لأوكرانيا سئموا من الصراع، ويعارض المزيد من الناس دعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231001/صحيفة-فشل-القوات-الأوكرانية-يظهر-ما-سيحدث-لحلف-شمال-الأطلسي-1081551941.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9850d5da76acfd3add3cc3349f8f41b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية لكسب الصراع

13:15 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّحت صحيفة أمريكية أن تكتيكات القوات المسلحة الروسية لا تترك أي فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويعترف الغرب مرة أخرى بخيبة الأمل إزاء نتائج الهجوم المضاد.
وأشار الخبير السياسي توم موكايتيس، في مقال للصحيفة، إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في الصراع، لأنه "من الواضح أنها غير قادرة على هزيمة دولة أكبر من حيث السكان والاقتصاد والموارد في حرب استنزاف".

وقال موكايتيس: "تفوق القوات المسلحة الروسية في الطيران والصواريخ والمدفعية. كل هذا سمح لهم بصد القوات المسلحة الأوكرانية وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للعدو في عمق خط المواجهة".

وأضاف: "قامت القوات الأوكرانية بحملة أقل فعالية ما كان يمكن أن تفعله. لقد فشلوا في ذلك. يجب أن تستفيد أوكرانيا بشكل صحيح من الدعم الكامل من الغرب".

وتابع: "على الرغم من المليارات من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، فإن أوكرانيا لسبب ما لا تزال لديها قوات مسلحة على الطراز السوفيتي".

ووفقا لموكايتيس في المقال، فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تحدث أمام الأمم المتحدة وأشار إلى مدى أهمية المساعدة الإضافية لهزيمة روسيا، لكن هذه المساعدة لن تقرر نتيجة الصراع.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: فشل القوات الأوكرانية يظهر ما سيحدث لحلف شمال الأطلسي
05:33 GMT
وقال موكايتيس: "في مثل هذا الوضع، من الصعب التنبؤ بخيارات إنهاء الصراع. أحد هذه الخيارات هو المفاوضات. في هذه المرحلة، سيتطلب مثل هذا الخيار من زيلينسكي أن يتصالح مع خسارة الأراضي، وهذا لا يبدو مقبولا".

وتابع: "السيناريو الأكثر ترجيحا هو تجميد الصراع وفقا للخيار الكوري. وفي هذه الحالة، يقوم الطرفان بتعزيز قواتهما والانخراط في الأعمال العدائية من وقت لآخر، مع تجنب المواجهة الخطيرة".

ووفقا لمقال موكايتيس في صحيفة "The Hill"، فإن المزيد من المانحين لأوكرانيا سئموا من الصراع، ويعارض المزيد من الناس دعم كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала