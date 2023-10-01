https://sputnikarabic.ae/20231001/إعلام-الجيش-الروسي-لا-يترك-فرصة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-لكسب-الصراع-1081566702.html
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية لكسب الصراع
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية لكسب الصراع
صرّحت صحيفة أمريكية أن تكتيكات القوات المسلحة الروسية لا تترك أي فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويعترف الغرب مرة أخرى بخيبة الأمل إزاء نتائج الهجوم المضاد. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T13:15+0000
2023-10-01T13:15+0000
2023-10-01T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأشار الخبير السياسي توم موكايتيس، في مقال للصحيفة، إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في الصراع، لأنه "من الواضح أنها غير قادرة على هزيمة دولة أكبر من حيث السكان والاقتصاد والموارد في حرب استنزاف".وأضاف: "قامت القوات الأوكرانية بحملة أقل فعالية ما كان يمكن أن تفعله. لقد فشلوا في ذلك. يجب أن تستفيد أوكرانيا بشكل صحيح من الدعم الكامل من الغرب".ووفقا لموكايتيس في المقال، فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تحدث أمام الأمم المتحدة وأشار إلى مدى أهمية المساعدة الإضافية لهزيمة روسيا، لكن هذه المساعدة لن تقرر نتيجة الصراع.وقال موكايتيس: "في مثل هذا الوضع، من الصعب التنبؤ بخيارات إنهاء الصراع. أحد هذه الخيارات هو المفاوضات. في هذه المرحلة، سيتطلب مثل هذا الخيار من زيلينسكي أن يتصالح مع خسارة الأراضي، وهذا لا يبدو مقبولا".ووفقا لمقال موكايتيس في صحيفة "The Hill"، فإن المزيد من المانحين لأوكرانيا سئموا من الصراع، ويعارض المزيد من الناس دعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231001/صحيفة-فشل-القوات-الأوكرانية-يظهر-ما-سيحدث-لحلف-شمال-الأطلسي-1081551941.html
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روسيا, العالم
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية لكسب الصراع
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صرّحت صحيفة أمريكية أن تكتيكات القوات المسلحة الروسية لا تترك أي فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويعترف الغرب مرة أخرى بخيبة الأمل إزاء نتائج الهجوم المضاد.
وأشار الخبير السياسي توم موكايتيس، في مقال للصحيفة، إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في الصراع، لأنه "من الواضح أنها غير قادرة على هزيمة دولة أكبر من حيث السكان والاقتصاد والموارد في حرب استنزاف".
وقال موكايتيس: "تفوق القوات المسلحة الروسية في الطيران والصواريخ والمدفعية. كل هذا سمح لهم بصد القوات المسلحة الأوكرانية وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للعدو في عمق خط المواجهة".
وأضاف: "قامت القوات الأوكرانية بحملة أقل فعالية ما كان يمكن أن تفعله. لقد فشلوا في ذلك. يجب أن تستفيد أوكرانيا بشكل صحيح من الدعم الكامل من الغرب".
وتابع: "على الرغم من المليارات من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، فإن أوكرانيا لسبب ما لا تزال لديها قوات مسلحة على الطراز السوفيتي".
ووفقا لموكايتيس في المقال، فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تحدث أمام الأمم المتحدة وأشار إلى مدى أهمية المساعدة الإضافية لهزيمة روسيا، لكن هذه المساعدة لن تقرر نتيجة الصراع.
وقال موكايتيس: "في مثل هذا الوضع، من الصعب التنبؤ بخيارات إنهاء الصراع. أحد هذه الخيارات هو المفاوضات. في هذه المرحلة، سيتطلب مثل هذا الخيار من زيلينسكي أن يتصالح مع خسارة الأراضي، وهذا لا يبدو مقبولا".
وتابع: "السيناريو الأكثر ترجيحا هو تجميد الصراع وفقا للخيار الكوري. وفي هذه الحالة، يقوم الطرفان بتعزيز قواتهما والانخراط في الأعمال العدائية من وقت لآخر، مع تجنب المواجهة الخطيرة".
ووفقا لمقال موكايتيس في صحيفة "The Hill"، فإن المزيد من المانحين لأوكرانيا سئموا من الصراع، ويعارض المزيد من الناس دعم كييف.