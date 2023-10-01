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إعلام: بريطانيا تدرس إرسال أسطولها إلى البحر الأسود
إعلام: بريطانيا تدرس إرسال أسطولها إلى البحر الأسود
صرح وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، لصحيفة بريطانية أن المملكة المتحدة تدرس الدور الذي يمكن أن يؤديه أسطولها في "حماية السفن التجارية من روسيا" في البحر... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T07:04+0000
2023-10-01T07:04+0000
روسيا
العالم
بريطانيا
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وأضاف شابس: "بريطانيا قوة بحرية، لذا يمكننا المساعدة وتقديم المشورة، خاصة وأن المياه دولية".وبحسب الوزير، فقد ناقش هذه القضية مع فلاديمير زيلينسكي خلال رحلته الأخيرة إلى كييف.ووفقا لصحيفة "تلغراف"، تستعد المملكة المتحدة للعب دور أكثر نشاطا في "مساعدة" أوكرانيا من أجل "الحماية" المفترضة من روسيا في البحر الأسود.وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات الوزير تمثل تغييرا في نهج الحكومة البريطانية في مناقشة تورطها العسكري علنا ​​في الصراع، في حين أن تقديم الدعم البحري لكييف من شأنه أن يؤدي إلى "تصعيد كبير" في مسألة تورط لندن.وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد زار كييف يوم الخميس الماضي، ووعد خلال زيارته بالمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا من لندن.وفي وقت سابق، صرحت وسائل إعلام تركية أن هناك ضغوطا متزايدة على أنقرة من الغرب بسبب الموقف المبدئي للجمهورية المتمثل في عدم السماح للسفن العسكرية بدخول مضيق البحر الأسود.
https://sputnikarabic.ae/20231001/نائبة-في-الكونغرس-الأمريكي-بريطانيا-ستبدأ-الحرب-العالمية-الثالثة-1081551790.html
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روسيا, العالم, بريطانيا
روسيا, العالم, بريطانيا

إعلام: بريطانيا تدرس إرسال أسطولها إلى البحر الأسود

07:04 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Alexander Halperin / الانتقال إلى بنك الصورزورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود
زورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Alexander Halperin
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صرح وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، لصحيفة بريطانية أن المملكة المتحدة تدرس الدور الذي يمكن أن يؤديه أسطولها في "حماية السفن التجارية من روسيا" في البحر الأسود.
وأضاف شابس: "بريطانيا قوة بحرية، لذا يمكننا المساعدة وتقديم المشورة، خاصة وأن المياه دولية".
وبحسب الوزير، فقد ناقش هذه القضية مع فلاديمير زيلينسكي خلال رحلته الأخيرة إلى كييف.
ووفقا لصحيفة "تلغراف"، تستعد المملكة المتحدة للعب دور أكثر نشاطا في "مساعدة" أوكرانيا من أجل "الحماية" المفترضة من روسيا في البحر الأسود.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات الوزير تمثل تغييرا في نهج الحكومة البريطانية في مناقشة تورطها العسكري علنا ​​في الصراع، في حين أن تقديم الدعم البحري لكييف من شأنه أن يؤدي إلى "تصعيد كبير" في مسألة تورط لندن.
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وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد زار كييف يوم الخميس الماضي، ووعد خلال زيارته بالمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا من لندن.
وفي وقت سابق، صرحت وسائل إعلام تركية أن هناك ضغوطا متزايدة على أنقرة من الغرب بسبب الموقف المبدئي للجمهورية المتمثل في عدم السماح للسفن العسكرية بدخول مضيق البحر الأسود.
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