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القوات الروسية تدمر أول محطة "بلاستون" أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20231001/إقامة-مزاد-لبيع-الرسالة-التي-حولت-كولومبوس-إلى-شخصية-تاريخية-1081569152.html
إقامة مزاد لبيع الرسالة التي حولت كولومبوس إلى شخصية تاريخية
إقامة مزاد لبيع الرسالة التي حولت كولومبوس إلى شخصية تاريخية
تقرر بيع نسخة عمرها 500 عام كتبها كريستوفر كولومبوس أعلن فيها اكتشاف أمريكا، تلك الرسالة التي أذاعت صيته في جميع أنحاء أوروبا، حيث سيتم طرحها في مزاد علني في... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T13:53+0000
2023-10-01T13:53+0000
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وقالت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك"، إن عام 1492 شهد رحلة كريستوفر كولومبوس التاريخية عبر المحيط الأطلسي، وهو الحدث الذي غيّر العالم إلى الأبد، لذلك فمن المنتظر أن تصل قيمة الرسالة التي توثق اكتشافه إلى 1.5 مليون دولار في المزاد.يشار إلى أنه تم نشر الرسالة المذكورة، والموجهة إلى أمين الخزانة الملكية الإسبانية لويس دي سانتانجيل، عند عودة كولومبوس إلى أوروبا، وانتشرت في جميع أنحاء القارة بفضل مهارة كولومبوس في الترويج لأعماله، وهو ما جعله مشهورا جدا آنذاك وحتى الآن.يتطرق كولومبوس أيضا في رسالته إلى السلع التي اكتشفها والتي من شأنها أن تبدأ عصرا جديدا من التجارة عبر المحيط الأطلسي، من بينها التوابل، والقطن، والقرفة، وبالطبع الذهب.ويظهر جانب مظلم من الرسالة عندما يروي كولومبوس ما عرفه عن سكان الجزر، ويصفهم بأنهم بسطاء وساذجون، كما يقول في الرسالة "لقد قدمت لهم آلاف الأشياء الجميلة لكسب حبهم، ولحثهم على أن يصبحوا مسيحيين، وأن يحبوا ويخدموا أصحاب السمو، لقد آمنوا بشكل راسخ بأنني بما أملكه من سفن ورجال جئنا من السماء، وفي ظل هذه الفكرة تم الترحيب بي في كل مكان بعدما تخلصوا من خوفهم مني.يذكر أن ثمة أدلة لاحقة أظهرت جانبا من كولومبوس أقل توددا للسكان، حيث اتُهم بأنه طاغية ومستغل، وأثارت تصرفاته جدلا حادا، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أهميته كشخصية تاريخية.
https://sputnikarabic.ae/20200725/سلطات-شيكاغو-الأمريكية-تزيل-تمثالين-لكريستوفر-كولومبوس-1046100177.html
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منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

إقامة مزاد لبيع الرسالة التي حولت كولومبوس إلى شخصية تاريخية

13:53 GMT 01.10.2023
© AFP 2023 / JOSEP LAGOتمثال كريستوف كولومبوس في برشلونة
تمثال كريستوف كولومبوس في برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / JOSEP LAGO
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تقرر بيع نسخة عمرها 500 عام كتبها كريستوفر كولومبوس أعلن فيها اكتشاف أمريكا، تلك الرسالة التي أذاعت صيته في جميع أنحاء أوروبا، حيث سيتم طرحها في مزاد علني في دار كريستي للمزادات.
وقالت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك"، إن عام 1492 شهد رحلة كريستوفر كولومبوس التاريخية عبر المحيط الأطلسي، وهو الحدث الذي غيّر العالم إلى الأبد، لذلك فمن المنتظر أن تصل قيمة الرسالة التي توثق اكتشافه إلى 1.5 مليون دولار في المزاد.
ويتحدث كولومبوس بحماس في الرسالة عن الجمال الطبيعي لجزر الكاريبي، حيث كتب عن "الأنهار الكبيرة المتدفقة، والجبال والقمم المليئة بالأشجار المتنوعة التي لا نهاية لها بحيث تبدو وكأنها تلامس السماء".
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سلطات شيكاغو الأمريكية تزيل تمثالين لكريستوفر كولومبوس
25 يوليو 2020, 14:35 GMT
يشار إلى أنه تم نشر الرسالة المذكورة، والموجهة إلى أمين الخزانة الملكية الإسبانية لويس دي سانتانجيل، عند عودة كولومبوس إلى أوروبا، وانتشرت في جميع أنحاء القارة بفضل مهارة كولومبوس في الترويج لأعماله، وهو ما جعله مشهورا جدا آنذاك وحتى الآن.
يتطرق كولومبوس أيضا في رسالته إلى السلع التي اكتشفها والتي من شأنها أن تبدأ عصرا جديدا من التجارة عبر المحيط الأطلسي، من بينها التوابل، والقطن، والقرفة، وبالطبع الذهب.
كريستوفر كولومبوس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2020
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10 يونيو 2020, 11:23 GMT
ويظهر جانب مظلم من الرسالة عندما يروي كولومبوس ما عرفه عن سكان الجزر، ويصفهم بأنهم بسطاء وساذجون، كما يقول في الرسالة "لقد قدمت لهم آلاف الأشياء الجميلة لكسب حبهم، ولحثهم على أن يصبحوا مسيحيين، وأن يحبوا ويخدموا أصحاب السمو، لقد آمنوا بشكل راسخ بأنني بما أملكه من سفن ورجال جئنا من السماء، وفي ظل هذه الفكرة تم الترحيب بي في كل مكان بعدما تخلصوا من خوفهم مني.
يذكر أن ثمة أدلة لاحقة أظهرت جانبا من كولومبوس أقل توددا للسكان، حيث اتُهم بأنه طاغية ومستغل، وأثارت تصرفاته جدلا حادا، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أهميته كشخصية تاريخية.
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