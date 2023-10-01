https://sputnikarabic.ae/20231001/إيران-تكشف-تفاصيل-إحباط-تفجيرات-كانت-تستهدف-رجال-دين-ومسؤولين-في-الحرس-الثوري-1081572426.html

إيران تكشف تفاصيل إحباط تفجيرات كانت تستهدف رجال دين ومسؤولين في الحرس الثوري

إيران تكشف تفاصيل إحباط تفجيرات كانت تستهدف رجال دين ومسؤولين في الحرس الثوري

كشف وزير الأمن الإيراني، اسماعيل خطيب، اليوم الأحد، "تفاصيل إحباط تفجيرات طهران، والقبض على عدد كبير من الجماعات التكفيرية والانفصالية". 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T14:57+0000

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وقال خطيب، في تصريحات له، إن "الأعداء والجماعات الإرهابية قاموا بتنشيط ورش لصنع القنابل وغيرها داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "تم التعرف على هذه الورش في مدن مختلفة وتم القبض على عناصرها"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف: "في هذا الصدد، كان الأعداء يبحثون عن عمليات فبركة القتل، وأعدوا إعلانات جاء فيها أن عمليات فبركة القتل هذه كانت انتقاما لقتلى أعمال الشغب وربطها بالنظام. وكان عدد كبير من المعتقلين من الجماعات التكفيرية والانفصالية الذين تدربوا في دول المنطقة".وكان وزير الأمن قد أعلن، الخميس الماضي، إحباط مخطط كان يستهدف عددا من رجال الدين والمسؤولين في الحرس الثوري.ونقلت وكالة "إرنا"، عن إسماعيل خطيب، أن بلاده أحبطت مخططا لاغتيال عدد من القضاة ورجال الدين ومسؤولين في الحرس الثوري لتأجيج الفتنة الداخلية في البلاد.وأوضح وزير الأمن الإيراني أنه "كان من المفترض أن تتم هذه الاغتيالات يوم غد السبت، وتتبادل الأطراف المختلفة الاتهامات فيما بينها، لتأجيج الخلافات العرقية والدينية في إيران".في السياق نفسه، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم، عن إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ‏في العاصمة الإيرانية طهران، وألقت القبض على العشرات من العناصر المرتبطة بتنظيم "داعش" ‏الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).‏وأكدت الوزارة في بيان لها، أن قواتها "أحبطت مخططا شرسا لتنفيذ 30 تفجيرا متزامنا على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة طهران، وألقت القبض على جميع الإرهابيين المتورطين في المخطط".وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على عناصر خلية إرهابية كبيرة وضبط 43 قنبلة؛ في وقت ألقت القبض على 10 "إرهابيين"، في 4 أغسطس/ آب الماضي، خططوا لتنفيذ تفجيرات في البلاد.

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