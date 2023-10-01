https://sputnikarabic.ae/20231001/البرهان-هناك-مجموعة-تريد-أن-تبتلع-السودان-وعازمون-على-إنهاء-الحرب-1081562181.html
البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان وعازمون على إنهاء الحرب
البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان وعازمون على إنهاء الحرب
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن الحديث الذي تروجه قوات الدعم السريع بشأن الديمقراطية والعدالة "مضلل وكاذب". 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T11:14+0000
2023-10-01T11:14+0000
2023-10-01T11:14+0000
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جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام ضباط وجنود من سلاح المدفعية في مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي البلاد، أمس السبت.وأضاف البرهان أن "هذه المليشيا (الدعم السريع) كانت تنظر للدولة السودانية بعد 2019 باعتبارها غنيمة يجب الإجهاز عليها وأخذ نصيبهم منها".ووصف البرهان ما قامت به قوات الدعم السريع من أفعال بـ "طعنة في خاصرة الشعب السوداني".وأكد أن القوات السودانية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته.وتابع: "هناك الكثير من الحقائق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".كما جدد قائد الجيش السوداني تأكيده على أن "القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب سلما أو حربا".ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.
https://sputnikarabic.ae/20230928/إعلام-اتفاق-مرتقب-بين-طرفي-الصراع-في-السودان-برعاية-ولي-العهد-السعودي-1081487973.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان وعازمون على إنهاء الحرب
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قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن الحديث الذي تروجه قوات الدعم السريع بشأن الديمقراطية والعدالة "مضلل وكاذب".
جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام ضباط وجنود من سلاح المدفعية في مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي البلاد، أمس السبت.
وأضاف البرهان
أن "هذه المليشيا (الدعم السريع) كانت تنظر للدولة السودانية بعد 2019 باعتبارها غنيمة يجب الإجهاز عليها وأخذ نصيبهم منها".
وأشار إلى أن هذه المطالب كانت المحرك الرئيسي لحرب 15 من أبريل/ نيسان الساعية لتقسيم السودان.
ووصف البرهان ما قامت به قوات الدعم السريع من أفعال بـ "طعنة في خاصرة الشعب السوداني".
وأكد أن القوات السودانية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته.
وأوضح البرهان أن ما حدث في 15 أبريل تقف وراءه أطماع شخصية لشخص أو شخصين أو مجموعة محددة بهدف "ابتلاع" الدولة السودانية.
وتابع: "هناك الكثير من الحقائق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".
كما جدد قائد الجيش السوداني
تأكيده على أن "القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب سلما أو حربا".
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية
وأمريكية في إنهاء العنف.