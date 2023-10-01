https://sputnikarabic.ae/20231001/الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-آخر-حامية-للجيش-السوداني-في-ولاية-شمال-كردفان-1081562482.html

"الدعم السريع" تعلن سيطرتها على آخر حامية للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان

"الدعم السريع" تعلن سيطرتها على آخر حامية للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان

أعلنت قوات "الدعم السريع"، اليوم الأحد، السيطرة على حامية منطقة ود عشانا في ولاية شمال كردفان في السودان، والاستيلاء على 12 عربة قتالية، بالإضافة إلى كميات من... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T11:19+0000

2023-10-01T11:19+0000

2023-10-01T11:19+0000

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وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، بأن "قواته حققت فجر اليوم الأحد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نصرا جديدا على مليشيا [رئيس المجلس الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح] البرهان وفلول النظام البائد المتطرفة، وذلك بالسيطرة على حامية منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان وهي آخر حامية للفلول على الحدود مع ولاية النيل الأبيض".وتابع: "استولى أشاوس الدعم السريع على عدد 12 عربات قتالية بكامل عتادها العسكري، منها عربة راجمة كاتيوشا 12 ماسورة وكميات من الأسلحة والذخائر".كما ذكر بيان قوات الدعم السريع، أنه "بالسيطرة على حامية ود عشانا؛ بات الطريق ممهدا أمام الأشاوس للتقدم إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، كما ستواصل التقدم في جميع المحاور للقضاء تماما على الفلول وأعوانهم".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقرات حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230924/حرب-السودان-البرهان-يعلن-لأول-مرة-أنه-مستعد-للجلوس-والحوار-مع-حميدتي-1081337357.html

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