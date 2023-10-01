https://sputnikarabic.ae/20231001/الدفاعات-الروسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-قرب-كليتشيفكا--عاجل--1081563081.html
الدفاعات الروسية تسقط "سو 25" أوكرانية قرب كليشيفكا
الدفاعات الروسية تسقط "سو 25" أوكرانية قرب كليشيفكا
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو 25" بالقرب من منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T11:27+0000
2023-10-01T11:27+0000
2023-10-01T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير 37 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".وتابع بيان الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، قضت الغارات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" على أفراد ومعدات الألوية الآلية 14 و32 و25 المحمولة جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية".وقال بيان الدفاع: "في منطقة سنيغيريفكا في مقاطعة نيكولاييف، تم استهداف مستودع أسلحة صواريخ ومدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231001/صاروخ-روسي-يحول-تجمعا-للواء-72-الأوكراني-إلى-رماد-فيديو--1081560705.html
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روسيا
الدفاعات الروسية تسقط "سو 25" أوكرانية قرب كليشيفكا
11:27 GMT 01.10.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 01.10.2023) تابعنا عبر
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو 25" بالقرب من منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير 37 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
وأضافت: "اعتراض خمسة صواريخ من طراز "هيمارس" وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام".
وتابع بيان الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، قضت الغارات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" على أفراد ومعدات الألوية الآلية 14 و32 و25 المحمولة جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب البيان: "تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الأول للقوات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك في مقاطعة خاركوف".
وقال بيان الدفاع: "في منطقة سنيغيريفكا في مقاطعة نيكولاييف، تم استهداف مستودع أسلحة صواريخ ومدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "في منطقة نيكانوروفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة الرادار "بي-18" لكشف وتتبع الأهداف الجوية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.