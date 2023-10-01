https://sputnikarabic.ae/20231001/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-بينهم-مسلحون-من-آزوف--عاجل-1081551066.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا بينهم مسلحون من "آزوف"
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا بينهم مسلحون من "آزوف"
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، اللفتنانت كولونيل ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات حيدت 50 جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسني... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T02:28+0000
2023-10-01T02:28+0000
2023-10-01T03:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
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وأضاف، "في اتجاه كراسني ليمان، في منطقة حافة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، وحدات المجموعة المركزية للقوات، بدعم من المدفعية والطيران، ألأحقت أضرار بالغة بالمجموعات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي السابع والستين، من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف"، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكريا".وأوضح سافتشوك أنه تم تدمير مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة للعدو. مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للمجموعة أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.وأشار سافتشوك إلى أن سلاح الطيران نفذ ضربات على مركز للقيادة والمراقبة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة تورسك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا بينهم مسلحون من "آزوف"
02:28 GMT 01.10.2023 (تم التحديث: 03:04 GMT 01.10.2023) تابعنا عبر
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، اللفتنانت كولونيل ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات حيدت 50 جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان، بما في ذلك مسلحين من اللواء الخاص "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
وأضاف، "في اتجاه كراسني ليمان، في منطقة حافة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، وحدات المجموعة المركزية للقوات، بدعم من المدفعية والطيران، ألأحقت أضرار بالغة بالمجموعات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي السابع والستين، من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف"، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكريا".
وأوضح سافتشوك أنه تم تدمير مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة للعدو
. مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للمجموعة أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.
وأشار سافتشوك إلى أن سلاح الطيران نفذ ضربات على مركز للقيادة والمراقبة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة تورسك.