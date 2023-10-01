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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-بينهم-مسلحون-من-آزوف--عاجل-1081551066.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا بينهم مسلحون من "آزوف"
الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا بينهم مسلحون من "آزوف"
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، اللفتنانت كولونيل ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات حيدت 50 جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسني... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T02:28+0000
2023-10-01T03:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
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وأضاف، "في اتجاه كراسني ليمان، في منطقة حافة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، وحدات المجموعة المركزية للقوات، بدعم من المدفعية والطيران، ألأحقت أضرار بالغة بالمجموعات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي السابع والستين، من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف"، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكريا".وأوضح سافتشوك أنه تم تدمير مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة للعدو. مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للمجموعة أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.وأشار سافتشوك إلى أن سلاح الطيران نفذ ضربات على مركز للقيادة والمراقبة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة تورسك.
https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-إجلاء-جرحى-أمريكيين-من-أوكرانيا-1081547895.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا

الدفاع: القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا بينهم مسلحون من "آزوف"

02:28 GMT 01.10.2023 (تم التحديث: 03:04 GMT 01.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، اللفتنانت كولونيل ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات حيدت 50 جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان، بما في ذلك مسلحين من اللواء الخاص "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
وأضاف، "في اتجاه كراسني ليمان، في منطقة حافة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، وحدات المجموعة المركزية للقوات، بدعم من المدفعية والطيران، ألأحقت أضرار بالغة بالمجموعات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي السابع والستين، من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف"، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكريا".
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 19:27 GMT
وأوضح سافتشوك أنه تم تدمير مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة للعدو. مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للمجموعة أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.
وأشار سافتشوك إلى أن سلاح الطيران نفذ ضربات على مركز للقيادة والمراقبة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة تورسك.
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