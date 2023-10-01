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الرئيس الإيراني: الوحدة الإسلامية هي الطريق لمواجهة عدونا
الرئيس الإيراني: الوحدة الإسلامية هي الطريق لمواجهة عدونا
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الطريق لمواجهة الحرب الثقافية والإعلامية والاقتصادية هي الوحدة الإسلامية، لافتًا إلى أن العدو لا يريد للأمة الإسلامية أن... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T08:50+0000
2023-10-01T08:50+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في كلمة له في مؤتمر الوحدة الإسلامية، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة طهران، اليوم الأحد. قال رئيسي إن التركيز على الوحدة الإسلامية "منهج ومدرسة وليس أمرًا عابرًا وثانويا".وأضاف الرئيس الإيراني أن "العدو يحارب وحدة الأمة الإسلامية، فهو لا يريد لهذه الأمة الاتحاد".يشار إلى أن المؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الإسلامية انطلق، الیوم، في طهران، وسيتم بحضور الرئيس الإيراني توقيع وإزالة الستار عن 15 كتابا يتحدث عن موضوع الوحدة الإسلامية.
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الرئيس الإيراني: الوحدة الإسلامية هي الطريق لمواجهة عدونا

08:50 GMT 01.10.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الطريق لمواجهة الحرب الثقافية والإعلامية والاقتصادية هي الوحدة الإسلامية، لافتًا إلى أن العدو لا يريد للأمة الإسلامية أن تكون موحدة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في كلمة له في مؤتمر الوحدة الإسلامية، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة طهران، اليوم الأحد.
قال رئيسي إن التركيز على الوحدة الإسلامية "منهج ومدرسة وليس أمرًا عابرًا وثانويا".
وأوضح أن "الوحدة اليوم ليست بمعنى الوحدة في المذاهب أو الجغرافيا، بل بمعنى الانسجام والتنسيق لحفظ مصالح العالم الإسلامي".
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة بريكس الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
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وأضاف الرئيس الإيراني أن "العدو يحارب وحدة الأمة الإسلامية، فهو لا يريد لهذه الأمة الاتحاد".
كما أشار إلى أهمية أن تكون رؤية العالم الإسلامي المشتركة اليوم هي "الصمود والمقاومة أمام الأعداء وليس التطبيع والاستسلام".
يشار إلى أن المؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الإسلامية انطلق، الیوم، في طهران، وسيتم بحضور الرئيس الإيراني توقيع وإزالة الستار عن 15 كتابا يتحدث عن موضوع الوحدة الإسلامية.
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