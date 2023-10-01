https://sputnikarabic.ae/20231001/الرئيس-الإيراني-الوحدة-الإسلامية-هي-الطريق-لمواجهة-عدونا-1081557229.html

الرئيس الإيراني: الوحدة الإسلامية هي الطريق لمواجهة عدونا

الرئيس الإيراني: الوحدة الإسلامية هي الطريق لمواجهة عدونا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الطريق لمواجهة الحرب الثقافية والإعلامية والاقتصادية هي الوحدة الإسلامية، لافتًا إلى أن العدو لا يريد للأمة الإسلامية أن... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T08:50+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في كلمة له في مؤتمر الوحدة الإسلامية، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة طهران، اليوم الأحد. قال رئيسي إن التركيز على الوحدة الإسلامية "منهج ومدرسة وليس أمرًا عابرًا وثانويا".وأضاف الرئيس الإيراني أن "العدو يحارب وحدة الأمة الإسلامية، فهو لا يريد لهذه الأمة الاتحاد".يشار إلى أن المؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الإسلامية انطلق، الیوم، في طهران، وسيتم بحضور الرئيس الإيراني توقيع وإزالة الستار عن 15 كتابا يتحدث عن موضوع الوحدة الإسلامية.

https://sputnikarabic.ae/20230921/الرئيس-الإيراني-يحذر-من-التطبيع-السعودي-الإسرائيلي-ويرغب-في-استعادة-العلاقات-مع-مصر-1081258023.html

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