https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-تدمر-أول-محطة-بلاستون-أوكرانية--1081565804.html
القوات الروسية تدمر أول محطة "بلاستون" أوكرانية
القوات الروسية تدمر أول محطة "بلاستون" أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت محطة الاستطلاع من نوع "بلاستون" تابعة للجيش الأوكراني على محور دونيتسك. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T12:15+0000
2023-10-01T12:15+0000
2023-10-01T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 10 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندرييفكا وكليشيفكا وكراسنوغوروفكا وكورديوموفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومنظومة صواريخ "ستريلا -10" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى محطة استطلاع "بلاستون" الإلكترونية.وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".وبغلت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 35 جنديا أوكرانيا، وسيارتين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر أول محطة "بلاستون" أوكرانية
12:15 GMT 01.10.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 01.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت محطة الاستطلاع من نوع "بلاستون" تابعة للجيش الأوكراني على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 10 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندرييفكا وكليشيفكا وكراسنوغوروفكا وكورديوموفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومنظومة صواريخ "ستريلا -10" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى محطة استطلاع "بلاستون" الإلكترونية.
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبغلت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 35 جنديا أوكرانيا، وسيارتين.