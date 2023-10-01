https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-تدمر-قاعدة-تحميل-لقطار-أوكراني-مليء-بالمدرعات-فيديو-1081552848.html
القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل لقطار أوكراني مليء بالمدرعات... فيديو
القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل لقطار أوكراني مليء بالمدرعات... فيديو
دمرت القوات الروسية قاعدة تحميل لقطار أوكراني محمل بالعربات القتالية قرب خط التماس في مقاطعة نيكولاييف. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T06:04+0000
2023-10-01T06:04+0000
2023-10-01T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب بيان الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، فقد دمرت القوات الروسية نقطة التحميل للواء البحري المنفصل رقم 38 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف.وبينت الدفاع الروسية أنه "تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية الأرضية التي نفذت ضربة عالية الدقة".وكشفت الدفاع الروسية، أمس السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.شاهد أيضا: "سو 25" روسية تنقض على موقع أوكراني وتدمره... فيديوشاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231001/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-بينهم-مسلحون-من-آزوف--عاجل-1081551066.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل لقطار أوكراني مليء بالمدرعات... فيديو
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دمرت القوات الروسية قاعدة تحميل لقطار أوكراني محمل بالعربات القتالية قرب خط التماس في مقاطعة نيكولاييف.
وبحسب بيان الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، فقد دمرت القوات الروسية نقطة التحميل للواء البحري المنفصل رقم 38 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أجهزة الاستخبارات حددت موقع تحميل قطار بمركبات مدرعة مخصصة لتعزيز القوات الأوكرانية على خط التماس القتالي.
وبينت الدفاع الروسية أنه "تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية الأرضية التي نفذت ضربة عالية الدقة
".
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وكشفت الدفاع الروسية
، أمس السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.