https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-تضرب-مقرات-اللواءين-الأوكرانيين-110-و67-وتدمر-معدات-اللواءين-72-و38-1081563223.html
القوات الروسية تستهدف وتدمر مقرات 4 ألوية أوكرانية
القوات الروسية تستهدف وتدمر مقرات 4 ألوية أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية ضربت مقرات اللواءين الأوكرانيين "110" و67"، ودمرت معدات اللواءين "72" و38". 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T11:35+0000
2023-10-01T11:35+0000
2023-10-01T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الألوية الميكانيكية "110" و "67" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان أن القوات الروسية دمرت محطة رادار من طراز "بي-18" للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها في منطقة نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومنظومة صواريخ "ستريلا -10" المضادة للطائرات.وأشار البيان إلى أن القوات الروسية حيّدت نحو 335 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231001/الدفاعات-الروسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-قرب-كليتشيفكا--عاجل--1081563081.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف وتدمر مقرات 4 ألوية أوكرانية
11:35 GMT 01.10.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 01.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية ضربت مقرات اللواءين الأوكرانيين "110" و67"، ودمرت معدات اللواءين "72" و38".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الألوية الميكانيكية "110" و "67" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي "72" في منطقة داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واللواء البحري "38" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوكراينكا في مقاطعة زابوروجيه".
وتابع البيان أن القوات الروسية دمرت محطة رادار من طراز "بي-18" للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها في منطقة نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 10 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندرييفكا وكليشيفكا وكراسنوغوروفكا وكورديوموفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومنظومة صواريخ "ستريلا -10" المضادة للطائرات.
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية حيّدت نحو 335 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.