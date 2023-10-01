https://sputnikarabic.ae/20231001/المناخ-يحكم-على-5-أطعمة-شائعة-بالانقراض-على-رأسها-القهوة-1081573248.html

المناخ يحكم على 5 أطعمة شائعة بالانقراض من بينها القهوة

المناخ يحكم على 5 أطعمة شائعة بالانقراض من بينها القهوة

أفادت مجلة علمية بأن الشعور بالتغيرات المناخية لن يقتصر على الكوارث الطبيعية المتكررة ودرجات الحرارة القصوى فحسب، بل سيكون لها قريبًا تأثير يومي على حياتنا... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T15:24+0000

2023-10-01T15:24+0000

2023-10-01T15:32+0000

مجتمع

أخبار المناخ في العالم

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وذكرت المجلة بأنه قد لا نكون قادرين على الاستمتاع بالعديد من الأطعمة المفضلة لدينا في السنوات القليلة المقبلة، بسبب مجموعة كاملة من الأسباب المتعلقة بالمناخ، من الجفاف إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونشرت قائمة بهذه الأطعمة.5 أطعمة شائعة تنقرض قريبا1. الشوكولاتةذكرت المجلة أنه بسبب تغير المناخ، قد يتم القضاء على نبات الكاكاو بالكامل بحلول عام 2050. حاليًا، يتم الحصول على أكثر من 50% من الشوكولاتة في العالم من دولتين: كوت ديفوار وغانا. ومن المعروف أن هذا النبات حساس للتغيرات البيئية، وهو ما يفسر سبب وجوده فقط في المناطق القريبة من خط الاستواء. لكن زراعة حبوب الكاكاو أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب أنماط الطقس الأكثر تطرفا، التي من شأنها أن ترفع درجات الحرارة وتغير هطول الأمطار والرطوبة وأشعة الشمس.2- الموز3- الأرزوفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في أنماط هطول الأمطار بسبب تغير المناخ العالمي، ستؤدي إلى ندرة موارد المياه والأراضي، ما سيؤثر بشكل كبير على زراعة الأرز. وسيؤثر هذا بشكل خاص على آسيا، حيث يمكن أن تنخفض صلاحية الأراضي لزراعة محاصيل الأرز بأكثر من 50% خلال القرن المقبل، بحسب مجلة "greenqueen".4-القهوة5- البطاطسيشكل تغير المناخ تهديدًا خطيرًا لزراعة البطاطس، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة المصاحب لمستويات سطح البحر يدفع مزارعي البطاطس إلى الانتقال إلى ارتفاعات أعلى في بيرو، أكبر منتج للبطاطس في أمريكا اللاتينية.

https://sputnikarabic.ae/20231001/اكتشاف-فيروس-في-أعمق-نقطة-تحت-الأرض-1081568169.html

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أخبار المناخ في العالم