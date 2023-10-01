https://sputnikarabic.ae/20231001/بأياد-إيرانية-إنجاز-علمي-هو-الأول-من-نوعه-في-المنطقة-1081558845.html
بأياد إيرانية… إنجاز علمي هو الأول من نوعه في المنطقة
بأياد إيرانية… إنجاز علمي هو الأول من نوعه في المنطقة
أعلن حيدر محمدي، رئيس مؤسسة الغذاء والدواء في إيران، حيدر محمدي، اليوم الأحد، أن بلاده ترغب في بيع تكنولوجيا أدوية "المشابهات الحيوية". 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T09:28+0000
2023-10-01T09:28+0000
2023-10-01T09:28+0000
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ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن حيدر محمدي، أن إيران تعد الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج أدوية "المشابهات الحيوية"، وترغب في بيع تكنولوجيا تلك الأدوية إلى الدول المجاورة، أو الاستثمار في إنتاجها.وأوضحت الوكالة أن تصريحات محمدي جاءت خلال اجتماع رؤساء مؤسسات الغذاء والدواء للدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي"، مؤكدا "المشاركة في القدرات والإمكانيات بين هذه الدول في مجال الإنتاج، على قاعدة الربح للجميع".وأضاف رئيس مؤسسة الغذاء والدواء في إيران أن بلاده تحظى بمكانة جيدة جدا من حيث إنتاج الأدوية بين دول منظمة "شنغهاي"، مشيرا إلى وجود نافذة فتحت بين الصين وإيران بهدف فتح باب التصدير والاستيراد في هذا المجال.وأكد حيدر محمدي أن إيران أصبحت من مصدري أجهزة التنفس الاصطناعي حتى إلى الدول الأوروبية، منوهًا إلى نجاح إقامة معرض "إيران فارما" الطبي في طهران، بمشاركة 33 دولة أجنبية، و99 في المئة من سوق الدواء في إيران تستحوذ عليه الشركات الداخلية.يشار إلى أن "مصطلح البدائل الحيوية أو المشابهات الحيوية (Biosimilars) يستخدم لوصف النسخ اللاحقة التي تمت الموافقة عليها رسميا من المنتجات الصيدلانية البيولوجية المبتكرة التي أدلت بها الشركة الراعية أو المخترعة بعد انتهاء براءة الاختراع على المنتج المبتكر".يذكر أن إيران الدولة الأولى في المنطقة في توطين المعرفة التقنية لإنتاج الأدوية الإشعاعية عبر جهود العلماء النوويين في البلاد، من خلال إنتاج أكثر من 50 نوعا من الأدوية الإشعاعية، والمتعلقة بعلاج أنواع مختلفة من السرطان، في وقت تقوم إيران بتصدير منتجاتها إلى دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220408/إيران-تزيح-الستار-عن-الجيل-الجديد-من-الأدوية-الإشعاعية-1060972701.html
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إيران, أخبار إيران, الصحة, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الصحة, الأخبار
بأياد إيرانية… إنجاز علمي هو الأول من نوعه في المنطقة
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أعلن حيدر محمدي، رئيس مؤسسة الغذاء والدواء في إيران، حيدر محمدي، اليوم الأحد، أن بلاده ترغب في بيع تكنولوجيا أدوية "المشابهات الحيوية".
ونقلت وكالة
فارس، صباح اليوم الأحد، عن حيدر محمدي، أن إيران تعد الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج أدوية "المشابهات الحيوية"، وترغب في بيع تكنولوجيا تلك الأدوية إلى الدول المجاورة، أو الاستثمار في إنتاجها.
وأوضحت الوكالة أن تصريحات محمدي جاءت خلال اجتماع رؤساء مؤسسات الغذاء والدواء للدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي"، مؤكدا "المشاركة في القدرات والإمكانيات بين هذه الدول في مجال الإنتاج، على قاعدة الربح للجميع".
وأضاف رئيس مؤسسة الغذاء والدواء
في إيران أن بلاده تحظى بمكانة جيدة جدا من حيث إنتاج الأدوية بين دول منظمة "شنغهاي"، مشيرا إلى وجود نافذة فتحت بين الصين وإيران بهدف فتح باب التصدير والاستيراد في هذا المجال.
وأكد حيدر محمدي أن إيران أصبحت من مصدري أجهزة التنفس الاصطناعي حتى إلى الدول الأوروبية، منوهًا إلى نجاح إقامة معرض "إيران فارما" الطبي في طهران، بمشاركة 33 دولة أجنبية، و99 في المئة من سوق الدواء في إيران تستحوذ عليه الشركات الداخلية.
يشار إلى أن "مصطلح البدائل الحيوية أو المشابهات الحيوية (Biosimilars) يستخدم لوصف النسخ اللاحقة التي تمت الموافقة عليها رسميا من المنتجات الصيدلانية البيولوجية المبتكرة التي أدلت بها الشركة الراعية أو المخترعة بعد انتهاء براءة الاختراع على المنتج المبتكر".
يذكر أن إيران الدولة الأولى في المنطقة في توطين المعرفة التقنية
لإنتاج الأدوية الإشعاعية عبر جهود العلماء النوويين في البلاد، من خلال إنتاج أكثر من 50 نوعا من الأدوية الإشعاعية، والمتعلقة بعلاج أنواع مختلفة من السرطان، في وقت تقوم إيران بتصدير منتجاتها إلى دول العالم.