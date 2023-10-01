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https://sputnikarabic.ae/20231001/بيونغ-يانغ-محاولات-واشنطن-التدخل-في-العلاقات-الكورية-الشمالية-الروسية-تجاوزت-الخط-الأحمر-1081551680.html
بيونغ يانغ: محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكورية الشمالية الروسية تجاوزت الخط الأحمر
بيونغ يانغ: محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكورية الشمالية الروسية تجاوزت الخط الأحمر
قال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، اليوم الأحد إن العداء الأمريكي ومحاولات التدخل في العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الشمالية "تجاوزت الخط... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T04:21+0000
2023-10-01T04:21+0000
كوريا الشمالية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، "أن العداء الأمريكي الظالم والشائن تجاه العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا ومحاولتها التدخل فيها قد تجاوز الخط الأحمر".وتابع إيم تشون إيل، "في الآونة الأخيرة، وصفت الولايات المتحدة بلا دليل تطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين بأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في محاولة لإعطاء الجمهور العالمي انطباعا خاطئا بأن التعاون بين كوريا الديمقراطية وروسيا يشكل "تهديدا" للسلام والأمن العالميين".وأشار السياسي الكوري الشمالي أيضًا إلى أن سلوك واشنطن يظهر "طريقة تفكيرها الموجهة نحو الهيمنة والمبنية على منطق المواجهة على طراز الحرب الباردة".
https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-الروسي-يشير-إلى-احتمالية-زيارة-كوريا-الشمالية-الشهر-المقبل-1081333359.html
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كوريا الشمالية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بيونغ يانغ: محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكورية الشمالية الروسية تجاوزت الخط الأحمر

04:21 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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قال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، اليوم الأحد إن العداء الأمريكي ومحاولات التدخل في العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الشمالية "تجاوزت الخط الأحمر"، وهو ما يوضح رغبة واشنطن في الهيمنة.
وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، "أن العداء الأمريكي الظالم والشائن تجاه العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا ومحاولتها التدخل فيها قد تجاوز الخط الأحمر".
وتابع إيم تشون إيل، "في الآونة الأخيرة، وصفت الولايات المتحدة بلا دليل تطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين بأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في محاولة لإعطاء الجمهور العالمي انطباعا خاطئا بأن التعاون بين كوريا الديمقراطية وروسيا يشكل "تهديدا" للسلام والأمن العالميين".
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وأشار السياسي الكوري الشمالي أيضًا إلى أن سلوك واشنطن يظهر "طريقة تفكيرها الموجهة نحو الهيمنة والمبنية على منطق المواجهة على طراز الحرب الباردة".
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