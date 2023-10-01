https://sputnikarabic.ae/20231001/بيونغ-يانغ-محاولات-واشنطن-التدخل-في-علاقاتنا-مع-روسيا-تجاوزت-الخط-الأحمر-1081568476.html

بيونغ يانغ: محاولات واشنطن التدخل في علاقاتنا مع روسيا تجاوزت الخط الأحمر

بيونغ يانغ: محاولات واشنطن التدخل في علاقاتنا مع روسيا تجاوزت الخط الأحمر

بيونغ يانغ تقول إن محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكورية الشمالية الروسية تجاوزت الخط الأحمر، ونتنياهو يعقد جلسة أمنية طارئة لمناقشة المواقف العسكرية على... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T13:33+0000

2023-10-01T13:33+0000

2023-10-01T13:33+0000

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بيان بيونغ يانغ حول محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكورية الشمالية الروسية والتي وصفته بتجاوز الخط الأحمر ، ونتنياهو يعقد جلسة أمنية طارئة لمناقشة المواقف العسكرية على مختلف بيان بيونغ يانغ حول محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكورية الشمالية الروسية والتي وصفته بتجاوز الخط الأحمر ، ونتنياهو يعقد جلسة أمنية طارئة لمناقشة المواقف العسكرية على مختلف

الولايات المتحدة وتايوان تعقدان مؤتمرا للأمن والدفاع والصين تراقب، وكوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها من على الحدود والولايات المتحدة تحذر وتراقب الموقف، والعراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشروع "طريق التنمية".بيونغ يانغ تقول إن محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكورية الشمالية الروسية تجاوزت الخط الأحمرقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، إن العداء الأمريكي ومحاولات التدخل في العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الشمالية "تجاوزت الخط الأحمر"، وهو ما يوضح رغبة واشنطن في الهيمنة.وأضاف أن "العداء الأمريكي الظالم والشائن تجاه العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين جمهورية كوريا الشعبية وروسيا ومحاولتها التدخل فيها قد تجاوز الخط الأحمر".وتابع إيم تشون إيل، قائلا: "في الآونة الأخيرة، وصفت الولايات المتحدة بلا دليل تطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين بأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في محاولة لإعطاء الجمهور العالمي انطباعا خاطئا بأن التعاون بين كوريا الديمقراطية وروسيا يشكل "تهديدا" للسلام والأمن العالميين".وأشار السياسي الكوري الشمالي أيضًا إلى أن سلوك واشنطن يظهر "طريقة تفكيرها الموجهة نحو الهيمنة والمبنية على منطق المواجهة على طراز الحرب الباردة".وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه العلاقة نظرة مختلفة حيث ترى أن كوريا الشمالية يمكن أن تمد روسيا بأسلحة تساعدها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.نتنياهو يعقد جلسة أمنية طارئة لمناقشة المواقف العسكرية على مختلف الجبهاتقال نائب رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط دان هرئِل، إنه لم يسبق له أن رأى الأمن القومي لبلاده في وضع أسوأ، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعرض لخطر وجودي حقيقي.يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة تقييم أمنية طارئة لمناقشة المواقف العسكرية على مختلف الجبهات.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجلسة الأمنية التي سيعقدها نتنياهو ستبحث الأوضاع الأمنية على جبهة قطاع غزة، وجبهات عسكرية أخرى، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.بينما جاءت تصريحات اللواء دان هرئل خلال تظاهرة ضد التعديلات القضائية في تل أبيب .ويناقش نتنياهو الوضع الأمني الداخلي في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، أيضا، خاصة خلال الفترة التي تأتي بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، والتي ستنتهي الأحد المقبل.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة حماس انتزعت إنجازات كبيرة من السلطات الإسرائيلية وأجبرتها على الخضوع لمطالبها، وخاصة بعد الموافقة على عودة دخول آلاف المواطنين من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي للعمل.وأكد أن نتنياهو غير معني بالتصعيد مع أي جهة وأي ساحة لأن الوضع الداخلي في إسرائيل يشهد حالة من التصاعد الكبير، مبينا أن إسرائيل لو أرادت التصعيد كانت ضربت المسيرات التي جرت على حدود قطاع غزة.الولايات المتحدة وتايوان تعقدان مؤتمرا للأمن والدفاع والصين تراقبتعقد السلطات الأمريكية والتايوانية مؤتمرا ثنائيا حول التعاون في مجالات الأمن والدفاع والصناعة العسكرية، وسيبحث الطرفان فرص التعاون في مجالي الصناعة العسكرية والأمن السيبرانيومن المقرر أن يعقد مؤتمر صناعة الدفاع الأمريكي التايواني في ويليامزبرغ في ولاية فيرجينيا في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول.يتناول المؤتمر التهديدات التي يتعرض لها أمن تايوان، وسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة والآليات الثنائية للحوار، وفرص التعاون الثنائي في مجالات الصناعة العسكرية وأمن المعلومات والأمن السيبراني.يشار إلى أن الطرفين سيناقشان مخاطر الصراع في مضيق تايوان واحتمالات زيادة القدرة الدفاعية للجزيرة.كما يعتزم الوفد التايواني مناقشة إمدادات الأسلحة وإجراء مناقشات مع ممثلي مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية. بالإضافة للقاء دبلوماسيين من 15 دولة أوروبية، حيث ستتم مناقشة الاستعدادات لانتخابات رئيس الإدارة التايوانية في يناير/كانون الثاني 2024.وأوضحت أن الولايات المتحدة وتايوان ستناقشان سياسة واشنطن تجاه الجزيرة والتعاون الثنائي في الصناعات العسكرية وأمن المعلومات وزيادة القدرة العسكرية.كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها من على الحدود والولايات المتحدة تحذر وتراقب الموقفطالبت كوسوفو صربيا بسحب قواتها من الحدود المشتركة بينهما قائلة إنها مستعدة لحماية وحدة أراضيها.ويتصاعد التوتر بين البلدين منذ الأحد الماضي، حينما قاتلت شرطة كوسوفو نحو 30 صربياً مدججين بالسلاح اجتاحوا قرية بانيسكا في كوسوفو وتحصنوا في دير أرثوذكسي صربي. وسقط ثلاثة من المهاجمين وضابط شرطة.وأثار الاشتباك المسلح مخاوف دولية جديدة إزاء الاستقرار في كوسوفو التي توجد فيها أغلبية من ذوي الأصول الألبانية والتي أعلنت الاستقلال عن صربيا في 2008، بعد انتفاضة مسلحة وتدخل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في 1999.وقالت الولايات المتحدة إنها تراقب انتشاراً مقلقاً للجيش الصربي بطول حدود كوسوفو وأن هذا الانتشار يزعزع استقرار المنطقة.وذكرت حكومة كوسوفو أن نشر القوات هذا أيضاً تضمن نشر أنظمة مضادة للطائرات ومدفعية ثقيلة".وأضافت حكومة جمهورية كوسوفو "أنها على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذا التهديد الخطير من صربيا".وأضاف أنه "من هنا جاء التحرك الغربي في كوسوفو ضد صربيا والجميع يعلم الموقف الصربي من روسيا لهذا السبب بدأوا بهذا التحرك وبدأوا يتهمون الصرب بأنهم يعتدون على الحقوق في كوسوفو".العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشروع "طريق التنمية"بحث وزيرا النقل العراقي والتركي، مشروع طريق التنمية، الذي يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، عقد "اجتماعا موسعا في بغداد مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له وحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين؛ للتباحث حول مشروع طريق التنمية" .وقال السعداوي في بيان إن الجانبين بحثا جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو"، موضحًا أن "الاجتماع ناقش المتعلقات الفنية والقانونية والمالية".وقال السعداوي، بحسب البيان، إن "طريق التنمية بين العراق وتركيا هو أكبر مشروع في الشرق الأوسط بين دولتين؛ بسبب الموقع الاستراتيجي للدولتين، الذي يمكن استثماره لصالح شعبينا وشعوب المنطقة والعالم".وأكد أن "قطاع النقل يشكل أحد أبرز أدوات التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن طريق التنمية يشكل إضافة نوعية لاقتصادات جميع بلدان المنطقة، لا سيما العراق وتركيا".وأشار حافظ أوغلو إلى أن أهم معوقات طريق التنمية هو التوافقات الإقليمية بين إيران وتركيا والعراق، مشيرًا إلى أن العلاقة الثنائية أيضا بين مصر وتركيا تحتاج إلى توافق أكبر مما هي عليه الآن، فهناك العديد من الملفات العالقة أمنيا وسياسيا مثل ملف المياه وملف العمال الكردستاني وغيرها .وأضاف حافظ أوغلو أن هذا الممر لن يظهر إلى الوجود قبل عشر سنوات من الآن لأن التجهيزات الفنية ستأخذ وقتا.

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