https://sputnikarabic.ae/20231001/جثث-متناثرة-ومدرعات-متفحمة-مشاهد-جوية-تكشف-خسائر-أوكرانية-كارثية-فيديو--1081566627.html
جثث متناثرة ومدرعات متفحمة... مشاهد جوية تكشف خسائر أوكرانية كارثية.. فيديو
جثث متناثرة ومدرعات متفحمة... مشاهد جوية تكشف خسائر أوكرانية كارثية.. فيديو
رصدت عدسة طائرة دون طيار مشهدا يوثق حجم الخسائر الأوكرانية الجسيمة التي تكبدها نظام كييف على محور أفدييفكا، حيث ترك مقاتلو نظام كييف جثث الجنود القتلى وفروا... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T12:42+0000
2023-10-01T12:42+0000
2023-10-01T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو مشاهد لجثث الجنود الأوكرانيين القتلى وقد تناثرت على مساحات واسعة من الأرض في المنطقة.ويشاهد أيضا عدد كبير من المدرعات والدبابات الأوكرانية المتفحمة والمعطوبة التي دمرت بمن فيها من جنود خلال محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم في المنطقة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الألوية الميكانيكية "110" و "67" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي "72" في منطقة داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واللواء البحري "38" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوكراينكا في مقاطعة زابوروجيه".شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول تجمعا للواء 72 الأوكراني إلى رماد... فيديوشاهد أيضا: القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل تحتوي قطارا أوكرانيا مليئا بالمدرعات... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-تدمر-أول-محطة-بلاستون-أوكرانية--1081565804.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جثث متناثرة ومدرعات متفحمة... مشاهد جوية تكشف خسائر أوكرانية كارثية.. فيديو
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رصدت عدسة طائرة دون طيار مشهدا يوثق حجم الخسائر الأوكرانية الجسيمة التي تكبدها نظام كييف على محور أفدييفكا، حيث ترك مقاتلو نظام كييف جثث الجنود القتلى وفروا بأرواحهم.
ويظهر الفيديو مشاهد لجثث الجنود الأوكرانيين القتلى وقد تناثرت على مساحات واسعة من الأرض في المنطقة
.
ويشاهد أيضا عدد كبير من المدرعات والدبابات الأوكرانية المتفحمة والمعطوبة التي دمرت بمن فيها من جنود خلال محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم في المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية ضربت مقرات اللواءين الأوكرانيين "110" و67" في منطقة أفدييفكا، ودمرت معدات اللواءين "72" و38".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الألوية الميكانيكية "110" و "67" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي "72" في منطقة داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واللواء البحري "38" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوكراينكا في مقاطعة زابوروجيه".