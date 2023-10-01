https://sputnikarabic.ae/20231001/خبير-الواقع-التربوي-في-لبنان-يمر-بأزمة-صعبة-على-الطلاب-اللبنانيين-والسوريين--1081568009.html

خبير: الواقع التربوي في لبنان يمر بأزمة صعبة على الطلاب اللبنانيين والسوريين

خبير: الواقع التربوي في لبنان يمر بأزمة صعبة على الطلاب اللبنانيين والسوريين

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: أزمة تعليم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان تعود للواجهة مجددا، وفاة الفنانة اللبنانية... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T13:11+0000

2023-10-01T13:11+0000

2023-10-01T13:11+0000

راديو

صدى الحياة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081567663_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_af63359d2ab12d92b036778167903d25.png

خبير: الواقع التربوي في لبنان يمر بأزمة صعبة على الطلاب اللبنانيين والسوريين خبير: الواقع التربوي في لبنان يمر بأزمة صعبة على الطلاب اللبنانيين والسوريين

يعاني لبنان حاليا من أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة، دفعت بالقسم الكبير من اللبنانيين للهجرة للخارج، وما زاد من تدهور الأوضاع تبعات الحروب في المنطقة، ما دفع بالملايين من الأشخاص إلى النزوح إلى أقرب الدول المجاورة بحثا عن الأمان والاستقرار.ومن المعلوم أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان بلغ ذروته، إذ يشكل أكثر من 30 في المئة من نسبة سكانه وهذا ما زاد من حدة مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية.مصير العام الدراسي لأبناء اللاجئين السوريين في لبنانمع بداية هذا العام الدراسي، الذي تم سابقا تأجيله في المدارس الحكومية اللبنانية، لما بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تطرح تساؤلات كثيرة حول مصير تعليم أبناء اللاجئين السوريين في لبنان. لا سيما بعد مطالبة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، زيادة المبلغ الممنوح لكل طالب سوري من 140 دولارا إلى ما كان عليه قبل خفض التمويل 600 دولار، معللًا السبب بازدياد أعداد الطلاب السوريين لأكثر من 200 ألف طالب، والحاجة إلى فتح مدارس جديدة لهم.حول الواقع التربوي في لبنان بالنسبة للطلاب اللبنانيين وأطفال النازحين السوريين، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمد موسى لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

صدى الحياة, аудио