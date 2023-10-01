https://sputnikarabic.ae/20231001/سلاح-المدفعية-الروسي-يدمر-خندقا-أوكرانيا-ضخما-بمن-فيه-فيديو-1081573054.html
سلاح المدفعية الروسي يدمر خندقا أوكرانيا ضخما بمن فيه... فيديو
سلاح المدفعية الروسي يدمر خندقا أوكرانيا ضخما بمن فيه... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسي بضربات دقيقة خندقا أوكرانيا وعدة معاقل للقوات في غرب سيفيرسك. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T15:13+0000
2023-10-01T15:13+0000
2023-10-01T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت الدفاع الروسية على قناتها الرسمية في "تلغرام"، مشاهد تظهر استهداف القوات الروسية للخنادق التي حاول الجنود الأوكرانيون التحصن داخلها.ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن القوات العاملة على الأرض تستطلع الأهداف وتقوم بتصحيح الرمايات، من خلال الاستعانة بمشغلي الطائرات دون طيار.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية ضربت مقرات اللواءين الأوكرانيين "110" و"67"، ودمرت معدات اللواءين "72" و"38".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي "72" في منطقة داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واللواء البحري "38" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوكراينكا في مقاطعة زابوروجيه".شاهد أيضا: جثث متناثرة ومدرعات متفحمة... مشاهد جوية تكشف خسائر أوكرانية كارثية.. فيديوشاهد أيضا: صاروخ روسي يحول تجمعا للواء 72 الأوكراني إلى رماد... فيديوشاهد أيضا: القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل تحتوي قطارا أوكرانيا مليئا بالمدرعات... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231001/قذيفة-روسية-تخترق-دبابة-أوكرانية-فيديو-1081571815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
سلاح المدفعية الروسي يدمر خندقا أوكرانيا ضخما بمن فيه... فيديو
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استهدف سلاح المدفعية الروسي بضربات دقيقة خندقا أوكرانيا وعدة معاقل للقوات في غرب سيفيرسك.
ونشرت الدفاع الروسية على قناتها الرسمية في "تلغرام"، مشاهد تظهر استهداف القوات الروسية للخنادق التي حاول الجنود الأوكرانيون التحصن داخلها.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن سلاح المدفعية الروسي التابع لمجموعة "الجنوب" دمر بضربات دقيقة أفرادًا ومعاقل القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك.
ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن القوات العاملة على الأرض تستطلع الأهداف وتقوم بتصحيح الرمايات، من خلال الاستعانة بمشغلي الطائرات دون طيار.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الأحد، أن القوات الروسية ضربت مقرات اللواءين الأوكرانيين "110" و"67"، ودمرت معدات اللواءين "72" و"38".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الألوية الميكانيكية "110" و"67" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي "72" في منطقة داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واللواء البحري "38" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوكراينكا في مقاطعة زابوروجيه".