https://sputnikarabic.ae/20231001/سوريا-تعيد-افتتاح-معبر-حيوي-مع-مناطق-سيطرة-قسد-1081558637.html

سوريا تعيد افتتاح معبر حيوي مع مناطق سيطرة "قسد"

سوريا تعيد افتتاح معبر حيوي مع مناطق سيطرة "قسد"

بعد إغلاقه لسنوات، أعادت الدولة السورية افتتاح أهم المعابر البرية التي تفصل مناطق سيطرتها عن مناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في ريف محافظة حلب... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T09:33+0000

2023-10-01T09:33+0000

2023-10-01T09:33+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081557959_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_8829ae068e0c3428027025f16293d090.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر حكومية سورية، بأن معبر "التايهة" الواقع في منطقة منبج شمال شرقي حلب، والذي يربطها بمركز مدينة حلب والمحافظات الأخرى، يشهد لليوم الثاني حركة تنقل طبيعية بعد إعلان افتتاحه صباح أمس السبت، استجابة لمطالب شعبية وعشائرية.وبين البكوري أن للمعبر أهمية اقتصادية وتجارية أيضا وأن افتتاحه بعد عامين كاملين من إغلاقه سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على سكان محافظة حلب والمحافظات الشرقية من سوريا أيضا.ومعبر التايهة، الذي يصل بين مناطق الدولة السورية المحررة ومنطقة منبج التي تسيطر عليها "قسد"، كان قد أغلق منذ أكثر من عامين أمام حركة مرور الأشخاص والبضائع وانتقل إلى معبر (الطبقة) في ريف الرقة، ما زاد ساعات التنقل من ساعة ونصف تقريبا إلى أكثر من 10 ساعات.وتنطوي إعادة افتتاح معبر "التايهة" على مدلولات مهمة وخاصة في ظل ترحيب الأهالي بهذه الخطوة، التي ستختصر عليهم الوقت والجهد وتكاليف مالية كبيرة.وتحدث المهندس البكوري عن شكر أهالي هذه المناطق للرئيس بشار الأسد على اتخاذ هذا القرار، الذي سينعكس بالإيجاب على حياتهم ومعيشتهم، متأملين فتح جميع المعابر بين محافظة حلب والأرياف غير المحررة.وأشار الشيخ البكوري إلى أن سكان منطقة منبج وريفها يرفضون رفضا قاطعا السياسيات غير الأخلاقية التي تقوم بها قوات "قسد" الموالية للاحتلال الأمريكي ضد أبناء القبائل والعشائر العربية في أرياف حلب ومحافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وأن أبناء المناطق المذكورة مستمرون في انتفاضتهم العشائرية في وجه الظلم.وعبر الشيخ البكوري عن تفاؤل أبناء المناطق ببسط الجيش العربي السوري سيطرته على كامل الأراضي السورية في أقرب وقت وعودة الحياة الطبيعية إلى ربوعها كما كانت قبل سنوات الحرب، وخاصة أن شيوخ العشائر في ريف حلب والأهالي في هذه المناطق يدينون بالولاء للرئيس بشار الأسد ومع سوريا واحدة موحدة ويرفضون أي تدخلات خارجية.يشار إلى أن القيادة السورية وجهت خلال الأسابيع الماضية بإزالة جميع الحواجز بين المحافظات السورية ومداخل المدن الكبرى، لإتاحة المجال أمام تنقل الموطنين السوريين والبضائع بشكل أسهل، وبهدف تنشيط الحياة الاقتصادية والتجارية.

https://sputnikarabic.ae/20230930/تركيا-تؤكد-رغبتها-في-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا-لكن-دون-الانسحاب-من-أراضيها-1081532345.html

https://sputnikarabic.ae/20230928/العشائر-العربية-تعتمد-تكتيكا-جديدا-في-الهجوم-على-مواقع-قسد-في-دير-الزور-السورية-1081487131.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك