https://sputnikarabic.ae/20231001/سيئول-تقول-إن-كوريا-الشمالية-لن-يتم-أبدا-الاعتراف-بها-رسميا-كدولة-تمتلك-أسلحة-نووية-1081579526.html
سيئول تقول إن كوريا الشمالية لن يتم أبدا الاعتراف بها رسميا كدولة تمتلك أسلحة نووية
سيئول تقول إن كوريا الشمالية لن يتم أبدا الاعتراف بها رسميا كدولة تمتلك أسلحة نووية
وبحسب بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنه لن يتم الاعتراف رسميا بكوريا الشمالية أبدا كدولة تمتلك أسلحة... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T21:36+0000
2023-10-01T21:36+0000
2023-10-01T21:36+0000
سيئول
كوريا الشمالية
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العالم
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وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلاً عن تشوي ريونغ هاي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، أن كوريا الشمالية تطور أسلحة نووية لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردعها للحرب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.منذ أول تجربة نووية لكوريا الشمالية في عام 2006، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عددًا من القرارات التي تفرض عقوبات على بيونغ يانغ بسبب تطوير برنامجها النووي.وتشمل الإجراءات التقييدية فرض حظر على إمدادات الأسلحة إلى البلاد، وحظر أو تقييد صادرات كوريا الشمالية من الفحم والنفط والمواد الأرضية النادرة، فضلاً عن العقوبات على القطاع المالي.
https://sputnikarabic.ae/20231001/بيونغ-يانغ-محاولات-واشنطن-التدخل-في-العلاقات-الكورية-الشمالية-الروسية-تجاوزت-الخط-الأحمر-1081551680.html
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سبوتنيك عربي
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سيئول, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
سيئول, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
سيئول تقول إن كوريا الشمالية لن يتم أبدا الاعتراف بها رسميا كدولة تمتلك أسلحة نووية
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وبحسب بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنه لن يتم الاعتراف رسميا بكوريا الشمالية أبدا كدولة تمتلك أسلحة نووية، مع توسيع العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ إذا استمرت في سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلاً عن تشوي ريونغ هاي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، أن كوريا الشمالية تطور أسلحة نووية
لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردعها للحرب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف، "المجتمع الدولي يحظر بوضوح تطوير كوريا الشمالية واستفزازاتها النووية والصاروخية.. بغض النظر عن تصرفات كوريا الشمالية وادعاءاتها، لن يتم الاعتراف أبدا بحيازتها للأسلحة النووية، وستزداد عقوبات المجتمع الدولي تعميقا".
منذ أول تجربة نووية لكوريا الشمالية في عام 2006، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عددًا من القرارات التي تفرض عقوبات على بيونغ يانغ بسبب تطوير برنامجها النووي.
وتشمل الإجراءات التقييدية فرض حظر على إمدادات الأسلحة إلى البلاد، وحظر أو تقييد صادرات كوريا الشمالية من الفحم والنفط والمواد الأرضية النادرة، فضلاً عن العقوبات على القطاع المالي.