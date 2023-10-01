https://sputnikarabic.ae/20231001/صاروخ-روسي-يحول-تجمعا-للواء-72-الأوكراني-إلى-رماد-فيديو--1081560705.html
صاروخ روسي يحول تجمعا للواء 72 الأوكراني إلى رماد... فيديو
صاروخ روسي يحول تجمعا للواء 72 الأوكراني إلى رماد... فيديو
حوّل صاروخ روسي عدة تجمعات خاصة باللواء 70 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ما يشبه الرماد بعد ضربة دقيقة استهدفت المنطقة. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T10:24+0000
2023-10-01T10:24+0000
2023-10-01T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على قناتها الرسمية في "تلغرام" لحظة سقوط الصاروخ وانفجاره وتشكيله دائرة تدميرية ضخمة غطت مكان انتشار قوات اللواء الأوكراني على محور كوراخوفو في دونيتسك.وكشفت الدفاع الروسية، أمس السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: "سو 25" روسية تنقض على موقع أوكراني وتدمره... فيديوشاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-تدمر-قاعدة-تحميل-لقطار-أوكراني-مليء-بالمدرعات-فيديو-1081552848.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صاروخ روسي يحول تجمعا للواء 72 الأوكراني إلى رماد... فيديو
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حوّل صاروخ روسي عدة تجمعات خاصة باللواء 70 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ما يشبه الرماد بعد ضربة دقيقة استهدفت المنطقة.
وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على قناتها الرسمية في "تلغرام" لحظة سقوط الصاروخ وانفجاره وتشكيله دائرة تدميرية ضخمة غطت مكان انتشار قوات اللواء الأوكراني على محور كوراخوفو في دونيتسك.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن الضربة أدت إلى تدمير مركبات وذخيرة، بالإضافة إلى القضاء على جنود تابعين للواء الأوكراني.
وكشفت الدفاع الروسية
، أمس السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.