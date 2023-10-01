https://sputnikarabic.ae/20231001/صحيفة-فشل-القوات-الأوكرانية-يظهر-ما-سيحدث-لحلف-شمال-الأطلسي-1081551941.html

خبير عسكري: فشل القوات الأوكرانية يظهر ما سيحدث لحلف شمال الأطلسي

خبير عسكري: فشل القوات الأوكرانية يظهر ما سيحدث لحلف شمال الأطلسي

قال الخبير العسكري الأمريكي، مايكل بيك، إن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على تحقيق التقدم في الجبهة والاستخدام الفعال للمساعدات الغربية يشير إلى ضعف... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T05:33+0000

2023-10-01T05:33+0000

2023-10-01T05:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف بيك: "مشاكل أوكرانيا قد تكون بمثابة نذير لما يمكن أن يحدث إذا اضطرت جيوش الناتو إلى القتال دون دعم جوي ولوجستي كاف".وتابع: "وراء كل هذا يكمن قلق أعمق: فالغرب يستعد لحرب خاطئة، مستفيدا من خبرة جيشه الذي قضى عقدين من الزمن في قتال المتمردين والإرهابيين... لقد تأخر البنتاغون في إدراك أن تركيزه على مكافحة التمرد أدى إلى ضمور المهارات الضرورية لشن حرب آلية واسعة النطاق".وأشار بيك، في مقاله المنشور في صحيفة "Business Insider"، إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الوضع عواقب وخيمة على الدول الغربية إذا دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في معركة مع روسيا والصين، اللتين تمتلكان تكنولوجيا مماثلة أو متفوقة، بما في ذلك الطائرات دون طيار والمدفعية الميدانية وصواريخ أرض جو، الصواريخ والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع على التوالي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".

https://sputnikarabic.ae/20230927/إعلام-بريطاني-يعترف-بأن-الهجوم-الأوكراني-المضاد-انتهى-دون-إحراز-تقدم-1081457020.html

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