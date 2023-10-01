عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/صحيفة-فشل-القوات-الأوكرانية-يظهر-ما-سيحدث-لحلف-شمال-الأطلسي-1081551941.html
خبير عسكري: فشل القوات الأوكرانية يظهر ما سيحدث لحلف شمال الأطلسي
خبير عسكري: فشل القوات الأوكرانية يظهر ما سيحدث لحلف شمال الأطلسي
قال الخبير العسكري الأمريكي، مايكل بيك، إن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على تحقيق التقدم في الجبهة والاستخدام الفعال للمساعدات الغربية يشير إلى ضعف... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T05:33+0000
2023-10-01T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848565_0:0:3323:1870_1920x0_80_0_0_ec2781dcdd94d2ee83faae9ed5c95103.jpg
وأضاف بيك: "مشاكل أوكرانيا قد تكون بمثابة نذير لما يمكن أن يحدث إذا اضطرت جيوش الناتو إلى القتال دون دعم جوي ولوجستي كاف".وتابع: "وراء كل هذا يكمن قلق أعمق: فالغرب يستعد لحرب خاطئة، مستفيدا من خبرة جيشه الذي قضى عقدين من الزمن في قتال المتمردين والإرهابيين... لقد تأخر البنتاغون في إدراك أن تركيزه على مكافحة التمرد أدى إلى ضمور المهارات الضرورية لشن حرب آلية واسعة النطاق".وأشار بيك، في مقاله المنشور في صحيفة "Business Insider"، إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الوضع عواقب وخيمة على الدول الغربية إذا دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في معركة مع روسيا والصين، اللتين تمتلكان تكنولوجيا مماثلة أو متفوقة، بما في ذلك الطائرات دون طيار والمدفعية الميدانية وصواريخ أرض جو، الصواريخ والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع على التوالي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230927/إعلام-بريطاني-يعترف-بأن-الهجوم-الأوكراني-المضاد-انتهى-دون-إحراز-تقدم-1081457020.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848565_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_334c5f2805630ab776825fd1d1ac4cdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري: فشل القوات الأوكرانية يظهر ما سيحدث لحلف شمال الأطلسي

05:33 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال الخبير العسكري الأمريكي، مايكل بيك، إن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على تحقيق التقدم في الجبهة والاستخدام الفعال للمساعدات الغربية يشير إلى ضعف تكتيكات الناتو في الحروب الحديثة.
وأضاف بيك: "مشاكل أوكرانيا قد تكون بمثابة نذير لما يمكن أن يحدث إذا اضطرت جيوش الناتو إلى القتال دون دعم جوي ولوجستي كاف".

ووفقا لبيك، فإن عدم قدرة الجيوش الغربية على تكييف تكتيكاتها العسكرية مع عالم متغير، وهو ما يتجلى، على وجه الخصوص، في استخدام أساليب عفا عليها الزمن لاختراق حقول الألغام، والتي لا تحقق نتائج للجيش الأوكراني في الهجوم المضاد.

وتابع: "وراء كل هذا يكمن قلق أعمق: فالغرب يستعد لحرب خاطئة، مستفيدا من خبرة جيشه الذي قضى عقدين من الزمن في قتال المتمردين والإرهابيين... لقد تأخر البنتاغون في إدراك أن تركيزه على مكافحة التمرد أدى إلى ضمور المهارات الضرورية لشن حرب آلية واسعة النطاق".
وأشار بيك، في مقاله المنشور في صحيفة "Business Insider"، إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الوضع عواقب وخيمة على الدول الغربية إذا دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في معركة مع روسيا والصين، اللتين تمتلكان تكنولوجيا مماثلة أو متفوقة، بما في ذلك الطائرات دون طيار والمدفعية الميدانية وصواريخ أرض جو، الصواريخ والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام بريطاني يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد انتهى دون إحراز تقدم
27 سبتمبر, 14:45 GMT
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع على التوالي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.

وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. وبدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала