https://sputnikarabic.ae/20231001/صحيفة-فشل-القوات-الأوكرانية-يظهر-ما-سيحدث-لحلف-شمال-الأطلسي-1081551941.html
خبير عسكري: فشل القوات الأوكرانية يظهر ما سيحدث لحلف شمال الأطلسي
خبير عسكري: فشل القوات الأوكرانية يظهر ما سيحدث لحلف شمال الأطلسي
قال الخبير العسكري الأمريكي، مايكل بيك، إن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على تحقيق التقدم في الجبهة والاستخدام الفعال للمساعدات الغربية يشير إلى ضعف... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T05:33+0000
2023-10-01T05:33+0000
2023-10-01T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف بيك: "مشاكل أوكرانيا قد تكون بمثابة نذير لما يمكن أن يحدث إذا اضطرت جيوش الناتو إلى القتال دون دعم جوي ولوجستي كاف".وتابع: "وراء كل هذا يكمن قلق أعمق: فالغرب يستعد لحرب خاطئة، مستفيدا من خبرة جيشه الذي قضى عقدين من الزمن في قتال المتمردين والإرهابيين... لقد تأخر البنتاغون في إدراك أن تركيزه على مكافحة التمرد أدى إلى ضمور المهارات الضرورية لشن حرب آلية واسعة النطاق".وأشار بيك، في مقاله المنشور في صحيفة "Business Insider"، إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الوضع عواقب وخيمة على الدول الغربية إذا دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في معركة مع روسيا والصين، اللتين تمتلكان تكنولوجيا مماثلة أو متفوقة، بما في ذلك الطائرات دون طيار والمدفعية الميدانية وصواريخ أرض جو، الصواريخ والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع على التوالي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230927/إعلام-بريطاني-يعترف-بأن-الهجوم-الأوكراني-المضاد-انتهى-دون-إحراز-تقدم-1081457020.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
خبير عسكري: فشل القوات الأوكرانية يظهر ما سيحدث لحلف شمال الأطلسي
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قال الخبير العسكري الأمريكي، مايكل بيك، إن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على تحقيق التقدم في الجبهة والاستخدام الفعال للمساعدات الغربية يشير إلى ضعف تكتيكات الناتو في الحروب الحديثة.
وأضاف بيك: "مشاكل أوكرانيا قد تكون بمثابة نذير لما يمكن أن يحدث إذا اضطرت جيوش الناتو إلى القتال دون دعم جوي ولوجستي كاف".
ووفقا لبيك، فإن عدم قدرة الجيوش الغربية على تكييف تكتيكاتها العسكرية مع عالم متغير، وهو ما يتجلى، على وجه الخصوص، في استخدام أساليب عفا عليها الزمن لاختراق حقول الألغام، والتي لا تحقق نتائج للجيش الأوكراني في الهجوم المضاد.
وتابع: "وراء كل هذا يكمن قلق أعمق: فالغرب يستعد لحرب خاطئة، مستفيدا من خبرة جيشه الذي قضى عقدين من الزمن في قتال المتمردين والإرهابيين... لقد تأخر البنتاغون في إدراك أن تركيزه على مكافحة التمرد أدى إلى ضمور المهارات الضرورية لشن حرب آلية واسعة النطاق".
وأشار بيك، في مقاله المنشور في صحيفة "Business Insider"، إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الوضع عواقب وخيمة على الدول الغربية إذا دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في معركة مع روسيا والصين، اللتين تمتلكان تكنولوجيا مماثلة أو متفوقة، بما في ذلك الطائرات دون طيار والمدفعية الميدانية وصواريخ أرض جو، الصواريخ والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع على التوالي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. وبدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".