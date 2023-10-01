https://sputnikarabic.ae/20231001/ضابط-أمريكي-تزويد-برلين-نظام-كييف-بصواريخ-تاوروس-ينقل-الحرب-إلى-ألمانيا-1081569511.html
ضابط أمريكي: تزويد برلين نظام كييف بصواريخ "تاوروس" ينقل الحرب إلى ألمانيا
ضابط أمريكي: تزويد برلين نظام كييف بصواريخ "تاوروس" ينقل الحرب إلى ألمانيا
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن قرار نقل صواريخ "تاوروس" إلى كييف قد يؤدي إلى إشراك ألمانيا في الصراع، وسيكون الألمان أنفسهم هم المسؤولين عن... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T14:01+0000
2023-10-01T14:01+0000
2023-10-01T14:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار ألمانيا
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وكتب ريتر على صفحته في شبكة "إكس" (تويتر سابقا): "لو كانت إيران قد زودت الكارتل المكسيكي بأسلحة كانت تهدف منذ البداية إلى ضرب الأراضي الأمريكية لكنا قد قمنا بتدمير إيران. أفضل طريقة لمنع الحرب هي تثقيف الناس حول عواقب الحرب. لا يمكن السماح لألمانيا بالتفكير في أن أفعالها لن تترتب عليها أي عواقب".وتطرق ريتر في مقابلة مع "Die Weltwoche" السويسرية إلى موضوع المساعدة العسكرية الألمانية إلى أوكرانيا.وأضاف: "على ألمانيا أن تطأطئ رأسها الآن وتشعر بالخجل، ويقولون: لا، لن نفعل هذا".وفي وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الدفاع في الألمانية، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إنها تعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية بصواريخ من طراز "توروس" مبررة، وتؤيد إرسالها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-تدمر-أول-محطة-بلاستون-أوكرانية--1081565804.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
ضابط أمريكي: تزويد برلين نظام كييف بصواريخ "تاوروس" ينقل الحرب إلى ألمانيا
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صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن قرار نقل صواريخ "تاوروس" إلى كييف قد يؤدي إلى إشراك ألمانيا في الصراع، وسيكون الألمان أنفسهم هم المسؤولين عن ذلك.
وكتب ريتر على صفحته في شبكة "إكس" (تويتر سابقا): "لو كانت إيران قد زودت الكارتل المكسيكي بأسلحة كانت تهدف منذ البداية إلى ضرب الأراضي الأمريكية لكنا قد قمنا بتدمير إيران. أفضل طريقة لمنع الحرب هي تثقيف الناس حول عواقب الحرب. لا يمكن السماح لألمانيا بالتفكير في أن أفعالها لن تترتب عليها أي عواقب".
وأشار ريتر إلى أن أيديولوجية ستيبان بانديرا، التي أصابت أوكرانيا، هي شر. روسيا تخوض صراعا وجوديا ضد هذا الشر. إن قرار ألمانيا بشأن صواريخ "تاوروس" إذا تم تنفيذه سيقود ألمانيا إلى التعاون المفتوح مع الشر. إذا جاءت الحرب إلى ألمانيا، سيكون ذلك لأنها جلبت ذلك على نفسها".
وتطرق ريتر في مقابلة مع "Die Weltwoche" السويسرية إلى موضوع المساعدة العسكرية الألمانية إلى أوكرانيا.
وقال ريتر: "الحقيقة المحزنة هي أن ألمانيا لم تتخلص قط من ماضيها النازي بشكل كامل. ولو حدث ذلك، لما كانت الحكومة الألمانية متحمسة لرؤية دباباتها في ساحة المعركة في أوكرانيا ضد الروس مرة أخرى".
وأضاف: "على ألمانيا أن تطأطئ رأسها الآن وتشعر بالخجل، ويقولون: لا، لن نفعل هذا".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الدفاع في الألمانية، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إنها تعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية بصواريخ من طراز "توروس" مبررة، وتؤيد إرسالها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.