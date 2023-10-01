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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/ضابط-أمريكي-للإعلام-السويسري-دبابات-ألمانيا-في-أوكرانيا-تثبت-أن-برلين-لم-تتخلص-من-نازيتها--1081561648.html
ضابط أمريكي للإعلام السويسري: دبابات ألمانيا في أوكرانيا تثبت أن برلين لم تتخلص من نازيتها
ضابط أمريكي للإعلام السويسري: دبابات ألمانيا في أوكرانيا تثبت أن برلين لم تتخلص من نازيتها
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن ألمانيا يجب أن تشعر بالذنب لتقديمها المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T10:51+0000
2023-10-01T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر: "الحقيقة المحزنة هي أن ألمانيا لم تتخلص قط من ماضيها النازي بشكل كامل. ولو حدث ذلك، لما كانت الحكومة الألمانية متحمسة لرؤية دباباتها في ساحة المعركة في أوكرانيا ضد الروس مرة أخرى".وأضاف: "على ألمانيا أن تطأطئ رأسها الآن وتشعر بالخجل، ويقولون: لا، لن نفعل هذا".في مقابلة مع "Die Weltwoche" السويسرية، أشار ريتر إلى أنه إذا تصاعد الصراع، فلن تتمكن ألمانيا حتى من حشد جيشها، لأنه لم يبق منه شيء.وفي وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الدفاع في الألمانية، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إنها تعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية بصواريخ من طراز "توروس" مبررة، وتؤيد إرسالها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20231001/مجلس-الأمن-الروسي-سنحيد-المدربين-البريطانيين-على-أراضي-أوكرانيا-بلا-رحمة-1081557454.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي للإعلام السويسري: دبابات ألمانيا في أوكرانيا تثبت أن برلين لم تتخلص من نازيتها

10:51 GMT 01.10.2023
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© flickr.com / Caribb
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صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن ألمانيا يجب أن تشعر بالذنب لتقديمها المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقال ريتر: "الحقيقة المحزنة هي أن ألمانيا لم تتخلص قط من ماضيها النازي بشكل كامل. ولو حدث ذلك، لما كانت الحكومة الألمانية متحمسة لرؤية دباباتها في ساحة المعركة في أوكرانيا ضد الروس مرة أخرى".
وأضاف: "على ألمانيا أن تطأطئ رأسها الآن وتشعر بالخجل، ويقولون: لا، لن نفعل هذا".
في مقابلة مع "Die Weltwoche" السويسرية، أشار ريتر إلى أنه إذا تصاعد الصراع، فلن تتمكن ألمانيا حتى من حشد جيشها، لأنه لم يبق منه شيء.
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الروسي: سنحيد المدربين البريطانيين على أراضي أوكرانيا بلا رحمة
09:08 GMT
وفي وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الدفاع في الألمانية، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إنها تعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية بصواريخ من طراز "توروس" مبررة، وتؤيد إرسالها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
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