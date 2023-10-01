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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/عميل-أمريكي-لا-يوجد-دفاعات-قادرة-على-إسقاط-الصواريخ-الروسية-1081556782.html
عميل أمريكي: لا يوجد دفاعات قادرة على إسقاط الصواريخ الروسية
عميل أمريكي: لا يوجد دفاعات قادرة على إسقاط الصواريخ الروسية
صرح عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، راي ماكغفرن، أنه لا يوجد دفاعات قادرة على صد الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T08:17+0000
2023-10-01T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال العميل الأمريكي في مقابلة مع "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "العديد من صواريخهم الجديدة تحلق بسرعة 7، 8، 9 ماخ... لا يوجد دفاع ضدها، وحتى جو بايدن اعترف بأنه لا يوجد دفاع ضد بعض الصواريخ التي أطلقتها روسيا على نقاط رئيسية مختلفة في أوكرانيا".وأشار إلى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقلل من شأن روسيا وقدراتها العسكرية الفتاكة، لأنه مثل هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية.وفي مايو/ أيار، ضرب الجيش الروسي نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا بصاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وفشلت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في اعتراضها. أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط قادرة اليوم على تدمير الصواريخ الفرط صوتية.تُصنّع روسيا عددًا من أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تتفوق على نظيراتها الأجنبية، أهمها على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية البعيدة المدى "إس-400" و"إس-500" ونظام "إس-350" (فيتياز) ومنظومة "بوك-إم3" و"تور-إم2" و"بانستير-إس".وتعد روسيا اليوم الدولة الوحيدة في العالم المسلحة بصواريخ فرط صوتية، مثل صاروخ كينجال الجوي و"زيركون" الذي يُطلق من السفن والغواصات.
https://sputnikarabic.ae/20230930/اللقطات-الأولى-لاستخدام-القنبلة-الانزلاقية-فاب-1500-ضد-القوات-الأوكرانية-فيديو-1081546781.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

عميل أمريكي: لا يوجد دفاعات قادرة على إسقاط الصواريخ الروسية

08:17 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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صرح عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، راي ماكغفرن، أنه لا يوجد دفاعات قادرة على صد الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقال العميل الأمريكي في مقابلة مع "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "العديد من صواريخهم الجديدة تحلق بسرعة 7، 8، 9 ماخ... لا يوجد دفاع ضدها، وحتى جو بايدن اعترف بأنه لا يوجد دفاع ضد بعض الصواريخ التي أطلقتها روسيا على نقاط رئيسية مختلفة في أوكرانيا".
وأشار إلى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقلل من شأن روسيا وقدراتها العسكرية الفتاكة، لأنه مثل هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اللقطات الأولى لاستخدام القنبلة الانزلاقية "فاب-1500" ضد القوات الأوكرانية.. فيديو
أمس, 17:43 GMT
وفي مايو/ أيار، ضرب الجيش الروسي نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا بصاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وفشلت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في اعتراضها. أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط قادرة اليوم على تدمير الصواريخ الفرط صوتية.
تُصنّع روسيا عددًا من أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تتفوق على نظيراتها الأجنبية، أهمها على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية البعيدة المدى "إس-400" و"إس-500" ونظام "إس-350" (فيتياز) ومنظومة "بوك-إم3" و"تور-إم2" و"بانستير-إس".
وتعد روسيا اليوم الدولة الوحيدة في العالم المسلحة بصواريخ فرط صوتية، مثل صاروخ كينجال الجوي و"زيركون" الذي يُطلق من السفن والغواصات.
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMT
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