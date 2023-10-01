https://sputnikarabic.ae/20231001/عميل-أمريكي-لا-يوجد-دفاعات-قادرة-على-إسقاط-الصواريخ-الروسية-1081556782.html
عميل أمريكي: لا يوجد دفاعات قادرة على إسقاط الصواريخ الروسية
عميل أمريكي: لا يوجد دفاعات قادرة على إسقاط الصواريخ الروسية
صرح عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، راي ماكغفرن، أنه لا يوجد دفاعات قادرة على صد الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T08:17+0000
2023-10-01T08:17+0000
2023-10-01T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال العميل الأمريكي في مقابلة مع "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "العديد من صواريخهم الجديدة تحلق بسرعة 7، 8، 9 ماخ... لا يوجد دفاع ضدها، وحتى جو بايدن اعترف بأنه لا يوجد دفاع ضد بعض الصواريخ التي أطلقتها روسيا على نقاط رئيسية مختلفة في أوكرانيا".وأشار إلى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقلل من شأن روسيا وقدراتها العسكرية الفتاكة، لأنه مثل هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية.وفي مايو/ أيار، ضرب الجيش الروسي نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا بصاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وفشلت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في اعتراضها. أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط قادرة اليوم على تدمير الصواريخ الفرط صوتية.تُصنّع روسيا عددًا من أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تتفوق على نظيراتها الأجنبية، أهمها على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية البعيدة المدى "إس-400" و"إس-500" ونظام "إس-350" (فيتياز) ومنظومة "بوك-إم3" و"تور-إم2" و"بانستير-إس".وتعد روسيا اليوم الدولة الوحيدة في العالم المسلحة بصواريخ فرط صوتية، مثل صاروخ كينجال الجوي و"زيركون" الذي يُطلق من السفن والغواصات.
https://sputnikarabic.ae/20230930/اللقطات-الأولى-لاستخدام-القنبلة-الانزلاقية-فاب-1500-ضد-القوات-الأوكرانية-فيديو-1081546781.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
عميل أمريكي: لا يوجد دفاعات قادرة على إسقاط الصواريخ الروسية
تابعنا عبر
صرح عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، راي ماكغفرن، أنه لا يوجد دفاعات قادرة على صد الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقال العميل الأمريكي في مقابلة مع "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "العديد من صواريخهم الجديدة تحلق بسرعة 7، 8، 9 ماخ... لا يوجد دفاع ضدها، وحتى جو بايدن اعترف بأنه لا يوجد دفاع ضد بعض الصواريخ التي أطلقتها روسيا على نقاط رئيسية مختلفة في أوكرانيا".
وأشار إلى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقلل من شأن روسيا وقدراتها العسكرية الفتاكة
، لأنه مثل هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية.
وفي مايو/ أيار، ضرب الجيش الروسي
نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا بصاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وفشلت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في اعتراضها. أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط قادرة اليوم على تدمير الصواريخ الفرط صوتية.
تُصنّع روسيا عددًا من أحدث أنظمة الدفاع الجوي
التي تتفوق على نظيراتها الأجنبية، أهمها على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية البعيدة المدى "إس-400" و"إس-500" ونظام "إس-350" (فيتياز) ومنظومة "بوك-إم3" و"تور-إم2" و"بانستير-إس".
وتعد روسيا اليوم الدولة الوحيدة في العالم
المسلحة بصواريخ فرط صوتية، مثل صاروخ كينجال الجوي و"زيركون" الذي يُطلق من السفن والغواصات.