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https://sputnikarabic.ae/20231001/في-يوم-الطفل-العربي-أطفال-فلسطين-يطالبون-بحقوقهم-وبحياة-دون-حصار-1081565485.html
في "يوم الطفل العربي".. أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
في "يوم الطفل العربي".. أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
شارك العشرات من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقفة بمناسبة "يوم الطفل العربي" أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة غزة، للمطالبة بحقوقهم في ظل الحصار... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T12:08+0000
2023-10-01T12:08+0000
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ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة التي نظمتها شبكة حماية الطفولة (مؤسسة محلية)، لافتات كتب عليها "من حقنا العيش كباقي أطفال العالم"، "تجويع أطفال غزة يتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان"، "لا لتهديد الأمن الغذائي للأطفال في قطاع غزة".وقالت نادين عبد اللطيف المتحدثة باسم الأطفال لوكالة "سبوتنيك": "رسالة أطفال فلسطين في يوم الطفل العربي، هي الحياة بالحرية وبأمان من غير حصار وحروب وقتل، فنحن أطفال فلسطين نعيش بدون حقوق، ونريد أن نعيش كأطفال العالم، ونحصل على التعليم والعلاج".وأضافت:" نحن أكثر من مليون طفل فلسطيني نعيش في قطاع غزة، نعاني من حصار جائر مستمر منذ سبعة عشر عاما، ويمنع عنا العلاج والدواء، ويقطع عنا الكهرباء، ونُحرم من التمتع بأبسط حقوقنا لنعيش حياة آمنة كريمة، كفلتها لنا المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني".وسلم الأطفال مقر منظمة الأمم المتحدة رسالة موجهة للمجتمع الدولي حول ضرورة حماية حقوق الأطفال في غزة.وقالت الطفلة سارة مشتهى لـ"سبوتنيك": "لقد ولدت وغزة تحت الحصار ولم أعرف معنى الحرية منذ ولادتي، واليوم عمري 12 سنة وجئت كي أطالب بحق قطاع غزة وسكانه في الحرية، وأقول للعالم أنقذونا مما نعيشه من صراعات وحروب متكررة".وقالت الطفلة يارا خالد: "نحن نعيش بخوف دائم ودون أمان، وأطالب بالعيش بحرية وأمان، وأتمنى أن تصل رسالتي للعالم".وتشير الإحصائيات الى أن الجيش الاسرائيلي قتل 43 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام الحالي، ووصل عدد القتلى الأطفال منذ عام 2000 إلى 2259 طفلا، ووصل عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال خلال الفترة نفسها أكثر من 20 ألف طفل، وبحسب هيئة شؤون الأسرى فإن أكثر من 170 طفلا لا يزالون يقبعون في السجون الاسرائيلية، ما يجعلهم عرضة لأساليب التعذيب النفسي والجسدي، كما أن هدم المدارس ومضايقات المستوطنين أثر على نحو 50 ألف طفل فلسطيني.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

في "يوم الطفل العربي".. أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار

12:08 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat "في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
في يوم الطفل العربي أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
شارك العشرات من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقفة بمناسبة "يوم الطفل العربي" أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة غزة، للمطالبة بحقوقهم في ظل الحصار الإسرائيلي على القطاع والمستمر للعام الـ17 على التوالي.
ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة التي نظمتها شبكة حماية الطفولة (مؤسسة محلية)، لافتات كتب عليها "من حقنا العيش كباقي أطفال العالم"، "تجويع أطفال غزة يتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان"، "لا لتهديد الأمن الغذائي للأطفال في قطاع غزة".
وقالت نادين عبد اللطيف المتحدثة باسم الأطفال لوكالة "سبوتنيك": "رسالة أطفال فلسطين في يوم الطفل العربي، هي الحياة بالحرية وبأمان من غير حصار وحروب وقتل، فنحن أطفال فلسطين نعيش بدون حقوق، ونريد أن نعيش كأطفال العالم، ونحصل على التعليم والعلاج".
وأضافت:" نحن أكثر من مليون طفل فلسطيني نعيش في قطاع غزة، نعاني من حصار جائر مستمر منذ سبعة عشر عاما، ويمنع عنا العلاج والدواء، ويقطع عنا الكهرباء، ونُحرم من التمتع بأبسط حقوقنا لنعيش حياة آمنة كريمة، كفلتها لنا المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني".
© Sputnik . Ajwad Jradat "في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
في يوم الطفل العربي أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
© Sputnik . Ajwad Jradat
وسلم الأطفال مقر منظمة الأمم المتحدة رسالة موجهة للمجتمع الدولي حول ضرورة حماية حقوق الأطفال في غزة.
وقالت الطفلة سارة مشتهى لـ"سبوتنيك": "لقد ولدت وغزة تحت الحصار ولم أعرف معنى الحرية منذ ولادتي، واليوم عمري 12 سنة وجئت كي أطالب بحق قطاع غزة وسكانه في الحرية، وأقول للعالم أنقذونا مما نعيشه من صراعات وحروب متكررة".
وقالت الطفلة يارا خالد: "نحن نعيش بخوف دائم ودون أمان، وأطالب بالعيش بحرية وأمان، وأتمنى أن تصل رسالتي للعالم".
© Sputnik . Ajwad Jradat "في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
في يوم الطفل العربي أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
في يوم الطفل العربي أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار - سبوتنيك عربي
2/6
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
© Sputnik . Ajwad Jradat "في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
في يوم الطفل العربي أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
© Sputnik . Ajwad Jradat "في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
في يوم الطفل العربي أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
© Sputnik . Ajwad Jradat "في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
في يوم الطفل العربي أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
© Sputnik . Ajwad Jradat "في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
في يوم الطفل العربي أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
2/6
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
"في يوم الطفل العربي" أطفال فلسطين يطالبون بحقوقهم وبحياة دون حصار
وتشير الإحصائيات الى أن الجيش الاسرائيلي قتل 43 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام الحالي، ووصل عدد القتلى الأطفال منذ عام 2000 إلى 2259 طفلا، ووصل عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال خلال الفترة نفسها أكثر من 20 ألف طفل، وبحسب هيئة شؤون الأسرى فإن أكثر من 170 طفلا لا يزالون يقبعون في السجون الاسرائيلية، ما يجعلهم عرضة لأساليب التعذيب النفسي والجسدي، كما أن هدم المدارس ومضايقات المستوطنين أثر على نحو 50 ألف طفل فلسطيني.
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