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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/قذيفة-روسية-تخترق-دبابة-أوكرانية-فيديو-1081571815.html
قذيفة روسية تخترق دبابة أوكرانية... فيديو
قذيفة روسية تخترق دبابة أوكرانية... فيديو
دمرت القوات الروسية دبابة أوكرانية على محور كليشييفكا بضربة دقيقة وجهتها بسلاح المدفعية. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T14:33+0000
2023-10-01T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزراة الدفاع الروسية لقطات تظهر دبابة تابعة للقوات الأوكرانية مشتعلة ومعطوبة، في أحد الطرق في المنطقة، حيث اشتعلت النيران بقمرة قيادة الدبابة.ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن الضربة تمت على محور كليشييفكا قرب أرتيوموفسك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حيّدت نحو 150 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت دبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومنظومة صواريخ "ستريلا -10" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى محطة استطلاع "بلاستون" الإلكترونية على محور دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.شاهد أيضا: جثث متناثرة ومدرعات متفحمة... مشاهد جوية تكشف خسائر أوكرانية كارثية.. فيديوشاهد أيضا: صاروخ روسي يحول تجمعا للواء 72 الأوكراني إلى رماد... فيديوشاهد أيضا: القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل تحتوي قطارا أوكرانيا مليئا بالمدرعات... فيديو
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قذيفة روسية تخترق دبابة أوكرانية... فيديو

14:33 GMT 01.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenceدبابة أوكرانية مدمرة على محور كليشييفكا قرب أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة على محور كليشييفكا قرب أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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دمرت القوات الروسية دبابة أوكرانية على محور كليشييفكا بضربة دقيقة وجهتها بسلاح المدفعية.
ونشرت وزراة الدفاع الروسية لقطات تظهر دبابة تابعة للقوات الأوكرانية مشتعلة ومعطوبة، في أحد الطرق في المنطقة، حيث اشتعلت النيران بقمرة قيادة الدبابة.
ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن الضربة تمت على محور كليشييفكا قرب أرتيوموفسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حيّدت نحو 150 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت دبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومنظومة صواريخ "ستريلا -10" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى محطة استطلاع "بلاستون" الإلكترونية على محور دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
شاهد أيضا: جثث متناثرة ومدرعات متفحمة... مشاهد جوية تكشف خسائر أوكرانية كارثية.. فيديو
شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول تجمعا للواء 72 الأوكراني إلى رماد... فيديو
شاهد أيضا: القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل تحتوي قطارا أوكرانيا مليئا بالمدرعات... فيديو
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
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