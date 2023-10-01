قذيفة روسية تخترق دبابة أوكرانية... فيديو
© Photo / Russian Ministry of Defenceدبابة أوكرانية مدمرة على محور كليشييفكا قرب أرتيوموفسك
© Photo / Russian Ministry of Defence
دمرت القوات الروسية دبابة أوكرانية على محور كليشييفكا بضربة دقيقة وجهتها بسلاح المدفعية.
ونشرت وزراة الدفاع الروسية لقطات تظهر دبابة تابعة للقوات الأوكرانية مشتعلة ومعطوبة، في أحد الطرق في المنطقة، حيث اشتعلت النيران بقمرة قيادة الدبابة.
ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن الضربة تمت على محور كليشييفكا قرب أرتيوموفسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حيّدت نحو 150 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت دبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومنظومة صواريخ "ستريلا -10" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى محطة استطلاع "بلاستون" الإلكترونية على محور دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.