https://sputnikarabic.ae/20231001/قوات-الدعم-السريع-اتهامات-البرهان-لنا-بفض-اعتصام-القيادة-العامة-افتراء-وتهرب-من-المسؤولية-1081569348.html

قوات الدعم السريع: اتهامات البرهان لنا بفض اعتصام القيادة العامة افتراء وتهرب من المسؤولية

قوات الدعم السريع: اتهامات البرهان لنا بفض اعتصام القيادة العامة افتراء وتهرب من المسؤولية

ردت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، على الاتهامات التي خرجت من قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأنها المسؤولة عن فض اعتصام القيادة العامة... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T13:44+0000

2023-10-01T13:44+0000

2023-10-01T13:44+0000

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ونقلت قناة "الجزيرة" عن المستشار القانوني لقائد الدعم السريع، قوله إن هذا الاتهام افتراء وتهرب من المسؤولية، مشيرًا أن "القوات المسلحة هي من دبرت فض اعتصام القيادة العامة والبرهان كان رئيسًا للمجلس العسكري"، حسب قوله.واتهم المستشار القانوني لقائد الدعم السريع، القوات المسلحة السودانية بإطلاق سراح عناصر من الحركة الإسلامية شاركوا في فض اعتصام القيادة، على حد وصفه.وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، أكد أن "ميليشيا الدعم السريع المتمردة هي المتورطة في فض اعتصام القيادة العامة.ووصف "ما قامت به قوات الدعم السريع من أفعال يمثل طعنة نجلاء في خاصرة الشعب السوداني"، مشيرًا إلى ما قامت به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين حيث سلبت أموالهم وممتلكاتهم وانتهكت حرماتهم فضلا عن التخريب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، حسب صحيفة "السوداني".ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي