https://sputnikarabic.ae/20231001/كالأفلام-مشاهد-للحظة-تفجير-الانتحاري-لنفسه-أمام-وزارة-الداخلية-التركية-فيديو-1081561007.html
"كالأفلام"... مشاهد للحظة تفجير الانتحاري لنفسه أمام وزارة الداخلية التركية... فيديو
"كالأفلام"... مشاهد للحظة تفجير الانتحاري لنفسه أمام وزارة الداخلية التركية... فيديو
تناقلت منصات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد يمكن تشبيهها بما يحدث في "أفلام الأكشن" تظهر لحظة توقف السيارة التي نقلت الانتحاري ولحظة تفجير نفسه. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T10:26+0000
2023-10-01T10:26+0000
2023-10-01T10:26+0000
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ووفقا للمشاهد المعروضة، تظهر لحظة تفجير الإرهابي نفسه، بعد نزوله من السيارة أمام مبنى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة.أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن انفجارا وقع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط العاصمة أنقرة، مشيرةً إلى إصابة شرطيين اثنين ومقتل انتحاري وتحييد آخر.أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي بالقرب من مبنى الوزارة في أنقرة، مبينًا أن أحد الإرهابيين فجّر نفسه، وأن الآخر قد تم تحييده، وأُصيب شرطيان اثنان.ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
"كالأفلام"... مشاهد للحظة تفجير الانتحاري لنفسه أمام وزارة الداخلية التركية... فيديو
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تناقلت منصات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد يمكن تشبيهها بما يحدث في "أفلام الأكشن" تظهر لحظة توقف السيارة التي نقلت الانتحاري ولحظة تفجير نفسه.
ووفقا للمشاهد المعروضة، تظهر لحظة تفجير الإرهابي نفسه، بعد نزوله من السيارة أمام مبنى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة.
وتظهر اللقطات نزول الانتحاري يحمل رشاشا من سيارة توقفت أمام مبنى ومعه شخص آخر. وأظهرت اللقطات أنه يطلق النار من سلاحه متقدمًا نحو البوابة الرئيسية ثم قام بتفجر نفسه على ما يبدو.
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن انفجارا وقع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط العاصمة أنقرة، مشيرةً إلى إصابة شرطيين اثنين ومقتل انتحاري وتحييد آخر.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار في منطقة كيزيلاي وسط أنقرة، بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية.
أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي بالقرب من مبنى الوزارة في أنقرة، مبينًا أن أحد الإرهابيين فجّر نفسه، وأن الآخر قد تم تحييده، وأُصيب شرطيان اثنان.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.