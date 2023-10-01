https://sputnikarabic.ae/20231001/مجلس-الأمن-الروسي-سنحيد-المدربين-البريطانيين-على-أراضي-أوكرانيا-بلا-رحمة-1081557454.html
مجلس الأمن الروسي: سنحيد المدربين البريطانيين على أراضي أوكرانيا بلا رحمة
مجلس الأمن الروسي: سنحيد المدربين البريطانيين على أراضي أوكرانيا بلا رحمة
صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن المدربين البريطانيين في أوكرانيا سيصبحون هدفا قانونيا للقوات المسلحة الروسية إذا انتقل الخبراء... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T09:08+0000
2023-10-01T09:08+0000
2023-10-01T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتب ميدفيديف على قناته في "تلغرام": "عدد كبار البلهاء في دول حلف شمال الأطلسي آخذ في الازدياد. وقرر أحد الأغبياء الجدد وزير الدفاع البريطاني - نقل دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لتجهيز الجنود الأوكرانيين إلى أراضي أوكرانيا نفسها".وأضاف: "حمقاء أخرى رئيسة لجنة الدفاع الألمانية التي تحمل اسما يصعب نطقه (ماري أغنيس ستراك زيمرمان) - تطالب بتزويد النازيين الأوكرانيين بصواريخ "توروس" على الفور.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن بلاده تبحث إمكانية نشر قوات بريطانية في أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية.وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت، في وقت سابق، أن القوات الخاصة البريطانية أكملت تدريب نحو ألف عسكري أوكراني على عمليات الإنزال على الزوارق الصغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20231001/نائبة-في-الكونغرس-الأمريكي-بريطانيا-ستبدأ-الحرب-العالمية-الثالثة-1081551790.html
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روسيا, العالم
مجلس الأمن الروسي: سنحيد المدربين البريطانيين على أراضي أوكرانيا بلا رحمة
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن المدربين البريطانيين في أوكرانيا سيصبحون هدفا قانونيا للقوات المسلحة الروسية إذا انتقل الخبراء البريطانيون إلى أوكرانيا لتدريب العسكرين الأوكرانيين.
وكتب ميدفيديف على قناته في "تلغرام": "عدد كبار البلهاء في دول حلف شمال الأطلسي آخذ في الازدياد. وقرر أحد الأغبياء الجدد وزير الدفاع البريطاني - نقل دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لتجهيز الجنود الأوكرانيين إلى أراضي أوكرانيا نفسها".
وأضاف: "تحويل مدربيكم إلى هدف قانوني لقواتنا المسلحة، مع العلم جيدا أنه سيتم تدميرهم بلا رحمة. وليس كمرتزقة، ولكن كمتخصصين بريطانيين في الناتو".
وأضاف: "حمقاء أخرى رئيسة لجنة الدفاع الألمانية التي تحمل اسما يصعب نطقه (ماري أغنيس ستراك زيمرمان) - تطالب بتزويد النازيين الأوكرانيين بصواريخ "توروس" على الفور.
وتابع ميدفيديف: "يقولون إن هذا يتوافق مع القانون الدولي. حسنا، في هذه الحالة، ستكون الهجمات على المصانع الألمانية التي تصنع فيها هذه الصواريخ متوافقة تماما مع القانون الدولي. ومع ذلك، فإن هؤلاء البلهاء يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن بلاده تبحث إمكانية نشر قوات بريطانية في أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت، في وقت سابق، أن القوات الخاصة البريطانية أكملت تدريب نحو ألف عسكري أوكراني على عمليات الإنزال على الزوارق الصغيرة.