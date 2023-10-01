https://sputnikarabic.ae/20231001/مركز-بحثي-روسي-يعمل-على-إنشاء-حاسوب-عصبي--1081562363.html
مركز بحثي روسي يعمل على إنشاء حاسوب عصبي
مركز بحثي روسي يعمل على إنشاء حاسوب عصبي
صرّح رئيس مركز الأبحاث الوطني لمعهد "كورتشاتوفسك"، ميخائيل كوفالتشوك، أن المعهد يعمل على إنشاء جهاز كمبيوتر عصبي يحاكي عمل الدماغ البشري. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T11:33+0000
2023-10-01T11:33+0000
2023-10-01T11:33+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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وقال كوفالتشوك لوكالة "سبوتنيك": "العقل البشري الذي يتحكم في العديد من العمليات في الجسم في وقت واحد، يتفوق على الذكاء الاصطناعي. ولذلك، هناك حاجة إلى نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر".وتابع: "أنت في الواقع لا تقوم بإعادة إنتاج الذكاء ولا تستطيع ذلك، أنت تأخذ مجموعة من البيانات وتصنعها بحيث يمكنك تدوير كمية هائلة من البيانات في نفس الوقت، لذلك لا بد من تطوير الطاقة وإنشاء حاسوب عصبي، أي حاسوب سيكون مشابها للدماغ، وهذا ما نقوم به في معهد كورتشاتوفسك".وختم أن أي تقنية خطيرة، لذا فإن سيطرة الدولة مطلوبة.يذكر أنه في الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر/أيلول، عقد في مدينة فيليكي نوفغورود المؤتمر العلمي والعملي لعموم روسيا "اتصال الزمن والتكنولوجيا"، المخصص لعلاقة التكنولوجيا بالتاريخ والثقافة، فضلاً عن تأثيرها على المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231001/علماء-بعد-اكتشاف-مؤشرات-جديدة-بأحد-الكواكب-العثور-على-حياة-غريبة-في-الكون-مسألة-وقت-1081557784.html
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علوم, روسيا
مركز بحثي روسي يعمل على إنشاء حاسوب عصبي
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صرّح رئيس مركز الأبحاث الوطني لمعهد "كورتشاتوفسك"، ميخائيل كوفالتشوك، أن المعهد يعمل على إنشاء جهاز كمبيوتر عصبي يحاكي عمل الدماغ البشري.
وقال كوفالتشوك لوكالة "سبوتنيك": "العقل البشري الذي يتحكم في العديد من العمليات في الجسم في وقت واحد، يتفوق على الذكاء الاصطناعي. ولذلك، هناك حاجة إلى نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر".
وتابع: "أنت في الواقع لا تقوم بإعادة إنتاج الذكاء ولا تستطيع ذلك، أنت تأخذ مجموعة من البيانات وتصنعها بحيث يمكنك تدوير كمية هائلة من البيانات في نفس الوقت، لذلك لا بد من تطوير الطاقة وإنشاء حاسوب عصبي، أي حاسوب سيكون مشابها للدماغ، وهذا ما نقوم به في معهد كورتشاتوفسك".
وختم أن أي تقنية خطيرة، لذا فإن سيطرة الدولة مطلوبة.
يذكر أنه في الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر/أيلول، عقد في مدينة فيليكي نوفغورود المؤتمر العلمي والعملي لعموم روسيا "اتصال الزمن والتكنولوجيا"، المخصص لعلاقة التكنولوجيا بالتاريخ والثقافة، فضلاً عن تأثيرها على المجتمع.