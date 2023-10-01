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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20231001/مسؤول-ليبي-لـسبوتنيك-البنية-التحتية-في-سوسة-منهارة-وأعمال-الإغاثة-غطت-المدينة-بالكامل-1081555607.html
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": البنية التحتية في سوسة منهارة وأعمال الإغاثة غطت المدينة بالكامل
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": البنية التحتية في سوسة منهارة وأعمال الإغاثة غطت المدينة بالكامل
قال سالم شعيب، رئيس لجنة الأزمة وعضو المجلس البلدي في مدينة سوسة الليبية، إن أعمال الإغاثة غطت المدينة بالكامل، لافتا إلى أن المساعدات توافدت عليها من جميع... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T07:13+0000
2023-10-01T07:13+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وأضاف شعيب لـ"سبوتنيك" أن هناك نقصا في البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير، وأن شبكة الصرف الصحي منهارة.وأشار المسؤول الليبي إلى أن خط المياه التابع لمحطة تحلية سوسة لايزال تحت الصيانة بعد الدمار والأضرار التي لحقت بهذا الخط.لكنه لفت إلى أن الاتصالات عادت في المدينة، أما الكهرباء عادت بنسبة 75‎%‎ ماعدا الأحياء السكنية التي لم تستطع فرق الكهرباء الدخول لها بسبب الدمار الذي خلفته الفيضانات والسيول في المدينة.وحسب مراسلنا، فقد تضررت مدينة سوسة الجبلية الساحلية من إعصار "دانيال" بشكل كبير وصنفت بأنها مدينة منكوبة.وكان مركز أرصاد تابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة قد حذر أمس السبت، من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد، خلال اليومين المقبلين، بعد 20 يوما من فيضانات ضربت شرقي البلاد أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.وتوقع المركز أن تسبب هذه الأمطار "وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيا المواطنين قرب مجاري الأودية إلى "أخذ الحيطة والحذر".وفي سياق متصل، حذر مركز طب الطوارئ والدعم - فرع المنطقة الجنوبية، سكان غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة.وحذر من أن الأمطار الغزيرة "قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرًا لوجود المناطق المنخفضة في المنطقة".وتأتي هذه التحذيرات على وقع مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/ليبيا-تعلن-القبض-على-عميد-بلدية-درنة-ومسؤولين-آخرين-على-خلفية-كارثة-الفيضانات-1081388605.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري

مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": البنية التحتية في سوسة منهارة وأعمال الإغاثة غطت المدينة بالكامل

07:13 GMT 01.10.2023
© Sputnikمدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار دانيال
مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
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حصري
قال سالم شعيب، رئيس لجنة الأزمة وعضو المجلس البلدي في مدينة سوسة الليبية، إن أعمال الإغاثة غطت المدينة بالكامل، لافتا إلى أن المساعدات توافدت عليها من جميع أنحاء ليبيا.
وأضاف شعيب لـ"سبوتنيك" أن هناك نقصا في البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير، وأن شبكة الصرف الصحي منهارة.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن خط المياه التابع لمحطة تحلية سوسة لايزال تحت الصيانة بعد الدمار والأضرار التي لحقت بهذا الخط.
© Sputnik

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال"

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار &quot;دانيال&quot; - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال"

© Sputnik

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال"

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار &quot;دانيال&quot; - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال"

© Sputnik

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال"

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار &quot;دانيال&quot; - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال"

1/3
© Sputnik

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال"

2/3
© Sputnik

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال"

3/3
© Sputnik

مدينة سوسة في ليبيا تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال"

لكنه لفت إلى أن الاتصالات عادت في المدينة، أما الكهرباء عادت بنسبة 75‎%‎ ماعدا الأحياء السكنية التي لم تستطع فرق الكهرباء الدخول لها بسبب الدمار الذي خلفته الفيضانات والسيول في المدينة.
وحسب مراسلنا، فقد تضررت مدينة سوسة الجبلية الساحلية من إعصار "دانيال" بشكل كبير وصنفت بأنها مدينة منكوبة.
وكان مركز أرصاد تابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة قد حذر أمس السبت، من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد، خلال اليومين المقبلين، بعد 20 يوما من فيضانات ضربت شرقي البلاد أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.
لقطات لـسبوتنيك توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وتوقع المركز أن تسبب هذه الأمطار "وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيا المواطنين قرب مجاري الأودية إلى "أخذ الحيطة والحذر".
وفي سياق متصل، حذر مركز طب الطوارئ والدعم - فرع المنطقة الجنوبية، سكان غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة.
وحذر من أن الأمطار الغزيرة "قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرًا لوجود المناطق المنخفضة في المنطقة".
وتأتي هذه التحذيرات على وقع مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
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