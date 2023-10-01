https://sputnikarabic.ae/20231001/نادي-الأسير-الفلسطيني--يكشف-عن-1319-معتقلا-إداريا-في-سجون-إسرائيل-1081572060.html

نادي الأسير الفلسطيني يكشف عن 1319 معتقلا إداريا في سجون إسرائيل

نادي الأسير الفلسطيني يكشف عن 1319 معتقلا إداريا في سجون إسرائيل

كشف نادي الأسير الفلسطيني عن أن السلطات الإسرائيلية ما تزال توسع دائرة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية الشهر الماضي إلى 1319... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T14:46+0000

2023-10-01T14:46+0000

2023-10-01T14:46+0000

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ونقلت وكالة "وفا" عن نادي الأسير بيانا صحفيا أوضح أن هذه الأعداد هي الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، وأن عدد الأوامر الصادرة بلغت 2646 حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 269 أمرا صدرت خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.ولفت البيان إلى أن "هذه الأوامر تتعلق في الغالب بالأسرى السابقين الذين قضوا سنوات في سجون إسرائيل، بما في ذلك فترات اعتقال إداري، ويلاحظ أن السلطات الإسرائيلية بدأت في استهداف جيل جديد لم يسبق له أن تعرض للاعتقال".وأضاف النادي أن "جريمة الاعتقال الإداري أصبحت أحد أهم القضايا الراهنة التي أثرت بشكل كبير على وضع الأسرى، بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين وتأثيرها الكبير على المئات من العائلات الفلسطينية التي تتعرض لعمليات الاعتقال المتكررة لذويها".وحذر نادي الأسير الفلسطيني من أن "الاحتلال يسعى من خلال هذه الجريمة إلى زعزعة النضال الفلسطيني والتصدي للكفاح الشعبي المتصاعد ضده، وأن العديد من المعتقلين الإداريين يعانون من الأمراض وكبر السن والإصابات"، على حد وصف البيان.يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى سبعة أسرى، بعدما انضم أسامة دقروق (21 عاما) من مدينة سلفيت إلى الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازه الإداري في سجن نفحة. وأوضح النادي في بيان نقلته وكالة الأنباء "وفا" أن دقروق اعتقل في 13 يناير/ كانون الثاني 2023، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وأن هذا هو أول اعتقال يتعرض له.ويطالب المضربون عن الطعام بإنهاء احتجازهم الإداري، وهو نوع من الاعتقال الذي يتم فيه احتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون توجيه تهمة أو محاكمتهم.

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