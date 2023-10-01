https://sputnikarabic.ae/20231001/57-دولة-تشتري-الأسمدة-الروسية-في-النصف-الأول-من-عام-2023-1081553627.html
57 دولة تشتري الأسمدة الروسية في النصف الأول من عام 2023
57 دولة تشتري الأسمدة الروسية في النصف الأول من عام 2023
وفقا لحساب وكالة "سبوتنيك" على أساس دائرة الإحصاءات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، في النصف الأول من عام 2023، باعت روسيا ما لا يقل عن 6.6 مليار دولار من... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T06:07+0000
2023-10-01T06:07+0000
2023-10-01T06:07+0000
روسيا
العالم
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وفقا للبيانات المفتوحة، قامت الشركات الروسية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، بتوريد الأسمدة إلى 57 دولة بمبلغ إجمالي قدره 6.6 مليار دولار. ومع ذلك، فإن بعض المشترين، وخاصة في أفريقيا وآسيا، لا يكشفون عن المعلومات ذات الصلة.ومن بين أكبر عشرة مشترين أيضا تركيا التي أنفقت 170 مليون دولار على المشتريات، وكذلك ألمانيا بتكلفة 151 مليون دولار. كما استوردت صربيا وفرنسا وكازاخستان أسمدة بقيمة تزيد على مئة مليون دولار.وزودت روسيا، وفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية، ما قيمته 19.295 مليار دولار من الأسمدة للأسواق العالمية على مدار العام الماضي بأكمله، وهو ما يزيد بمقدار 1.5 مرة عن النتيجة في العام السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230922/وزير-خارجية-بنغلاديش-نواجه-صعوبات-في-شراء-الأسمدة-الروسية-لكن-نسعى-للتغلب-عليها-1081279138.html
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روسيا, العالم
57 دولة تشتري الأسمدة الروسية في النصف الأول من عام 2023
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وفقا لحساب وكالة "سبوتنيك" على أساس دائرة الإحصاءات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، في النصف الأول من عام 2023، باعت روسيا ما لا يقل عن 6.6 مليار دولار من الأسمدة إلى السوق العالمية، وكان المشترون الرئيسيون هم البرازيل والهند والولايات المتحدة الأمريكية.
وفقا للبيانات المفتوحة، قامت الشركات الروسية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، بتوريد الأسمدة إلى 57 دولة بمبلغ إجمالي قدره 6.6 مليار دولار. ومع ذلك، فإن بعض المشترين، وخاصة في أفريقيا وآسيا، لا يكشفون عن المعلومات ذات الصلة.
وما يقرب من نصف الصادرات الروسية إلى البرازيل (1.9 مليار دولار) والهند (1.3 مليار دولار). وفي المركز الثالث تأتي الولايات المتحدة التي اشترت أسمدة بقيمة (890) مليون دولار. وأنفقت الصين 632 مليون دولار على هذه المنتجات، والمكسيك 429 مليون دولار.
ومن بين أكبر عشرة مشترين أيضا تركيا التي أنفقت 170 مليون دولار على المشتريات، وكذلك ألمانيا بتكلفة 151 مليون دولار. كما استوردت صربيا وفرنسا وكازاخستان أسمدة بقيمة تزيد على مئة مليون دولار.
وقامت غواتيمالا (93 مليون دولار) وبولندا (77 مليون دولار) بعمليات شراء كبيرة في النصف الأول من العام. بالإضافة إلى ذلك، تواصل العديد من الدول الأوروبية شراء الأسمدة الروسية، مثل بلغاريا وإسبانيا وهولندا وجمهورية التشيك وإيطاليا.
وزودت روسيا، وفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية، ما قيمته 19.295 مليار دولار من الأسمدة للأسواق العالمية على مدار العام الماضي بأكمله، وهو ما يزيد بمقدار 1.5 مرة عن النتيجة في العام السابق.