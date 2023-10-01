https://sputnikarabic.ae/20231001/57-دولة-تشتري-الأسمدة-الروسية-في-النصف-الأول-من-عام-2023-1081553627.html

57 دولة تشتري الأسمدة الروسية في النصف الأول من عام 2023

57 دولة تشتري الأسمدة الروسية في النصف الأول من عام 2023

وفقا لحساب وكالة "سبوتنيك" على أساس دائرة الإحصاءات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، في النصف الأول من عام 2023، باعت روسيا ما لا يقل عن 6.6 مليار دولار من... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T06:07+0000

2023-10-01T06:07+0000

2023-10-01T06:07+0000

روسيا

العالم

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وفقا للبيانات المفتوحة، قامت الشركات الروسية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، بتوريد الأسمدة إلى 57 دولة بمبلغ إجمالي قدره 6.6 مليار دولار. ومع ذلك، فإن بعض المشترين، وخاصة في أفريقيا وآسيا، لا يكشفون عن المعلومات ذات الصلة.ومن بين أكبر عشرة مشترين أيضا تركيا التي أنفقت 170 مليون دولار على المشتريات، وكذلك ألمانيا بتكلفة 151 مليون دولار. كما استوردت صربيا وفرنسا وكازاخستان أسمدة بقيمة تزيد على مئة مليون دولار.وزودت روسيا، وفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية، ما قيمته 19.295 مليار دولار من الأسمدة للأسواق العالمية على مدار العام الماضي بأكمله، وهو ما يزيد بمقدار 1.5 مرة عن النتيجة في العام السابق.

https://sputnikarabic.ae/20230922/وزير-خارجية-بنغلاديش-نواجه-صعوبات-في-شراء-الأسمدة-الروسية-لكن-نسعى-للتغلب-عليها-1081279138.html

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