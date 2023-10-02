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https://sputnikarabic.ae/20231002/أمطار-غزيرة-تتسبب-بطوفان-في-محيط-إسطنبول-فيديو-1081586230.html
أمطار غزيرة تتسبب بطوفان في محيط إسطنبول... فيديو
أمطار غزيرة تتسبب بطوفان في محيط إسطنبول... فيديو
تعرضت مدينة إسطنبول التركية يوم أمس لفيضانات سببتها أمطارغزيرة هطلت عليها للمرة الأولى بعد أشهر من الجفاف. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T09:32+0000
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وتأتي هذه الحادثة تباعا لسلسة من الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط في الأشهر السابقة، كالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/ شباط العام الحالي، وكذلك الزلزال الذي أفجعت فيه المغرب الشهر الفائت.شاهد أيضا... قتلى بسبب انهيار سقف كنيسة في المكسيك... فيديو
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أمطار غزيرة تتسبب بطوفان في محيط إسطنبول... فيديو

09:32 GMT 02.10.2023
© AP Photo / Emrah Gurelقمر مكتمل يرتفع خلف برج غلطة ومسجد كامليكا في اسطنبول ، تركيا ، 9 أكتوبر 2022.
قمر مكتمل يرتفع خلف برج غلطة ومسجد كامليكا في اسطنبول ، تركيا ، 9 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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تعرضت مدينة إسطنبول التركية يوم أمس لفيضانات سببتها أمطارغزيرة هطلت عليها للمرة الأولى بعد أشهر من الجفاف.
وتأتي هذه الحادثة تباعا لسلسة من الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط في الأشهر السابقة، كالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/ شباط العام الحالي، وكذلك الزلزال الذي أفجعت فيه المغرب الشهر الفائت.
شاهد أيضا... قتلى بسبب انهيار سقف كنيسة في المكسيك... فيديو
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