https://sputnikarabic.ae/20231002/أمطار-غزيرة-تتسبب-بطوفان-في-محيط-إسطنبول-فيديو-1081586230.html
أمطار غزيرة تتسبب بطوفان في محيط إسطنبول... فيديو
أمطار غزيرة تتسبب بطوفان في محيط إسطنبول... فيديو
تعرضت مدينة إسطنبول التركية يوم أمس لفيضانات سببتها أمطارغزيرة هطلت عليها للمرة الأولى بعد أشهر من الجفاف. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T09:32+0000
2023-10-02T09:32+0000
2023-10-02T09:32+0000
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وتأتي هذه الحادثة تباعا لسلسة من الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط في الأشهر السابقة، كالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/ شباط العام الحالي، وكذلك الزلزال الذي أفجعت فيه المغرب الشهر الفائت.شاهد أيضا... قتلى بسبب انهيار سقف كنيسة في المكسيك... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أمطار غزيرة تتسبب بطوفان في محيط إسطنبول... فيديو
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تعرضت مدينة إسطنبول التركية يوم أمس لفيضانات سببتها أمطارغزيرة هطلت عليها للمرة الأولى بعد أشهر من الجفاف.
وتأتي هذه الحادثة تباعا لسلسة من الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط في الأشهر السابقة، كالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/ شباط العام الحالي، وكذلك الزلزال الذي أفجعت فيه المغرب الشهر الفائت.