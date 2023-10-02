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https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام-أزمة-غير-رياضية-تلغي-مباراة-اتحاد-جدة-السعودي-وساباهان-الإيراني-في-دوري-أبطال-آسيا-1081604449.html
إعلام: أزمة "غير رياضية" تلغي مباراة اتحاد جدة السعودي وساباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
إعلام: أزمة "غير رياضية" تلغي مباراة اتحاد جدة السعودي وساباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
شهدت مباراة نادي اتحاد جدة السعودي ومستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T17:33+0000
2023-10-02T17:33+0000
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وأفادت قناة "الإخبارية"، السعودية، بأن "نجوم الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة "حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا".وكشفت الفضائية السعودية، عن إلغاء المباراة واتجاه الفريق السعودي نحو المطار للعودة إلى أرض الوطن، مشيرة أن الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانًا بشأن اللقاء.ويوجد الاتحاد السعودي في المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب كل من سباهان أصفان وأجمك الأوزباكي والقوة الجوية العراقي.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, رياضة, منوعات

إعلام: أزمة "غير رياضية" تلغي مباراة اتحاد جدة السعودي وساباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

17:33 GMT 02.10.2023
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / AZIZ SHAH
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شهدت مباراة نادي اتحاد جدة السعودي ومستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أزمة أدت إلى إلغاء اللقاء.
وأفادت قناة "الإخبارية"، السعودية، بأن "نجوم الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".
وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة "حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا".
وكشفت الفضائية السعودية، عن إلغاء المباراة واتجاه الفريق السعودي نحو المطار للعودة إلى أرض الوطن، مشيرة أن الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانًا بشأن اللقاء.
ويوجد الاتحاد السعودي في المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب كل من سباهان أصفان وأجمك الأوزباكي والقوة الجوية العراقي.
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