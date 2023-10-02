إعلام: أزمة "غير رياضية" تلغي مباراة اتحاد جدة السعودي وساباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
© AP Photo / AZIZ SHAH
شهدت مباراة نادي اتحاد جدة السعودي ومستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أزمة أدت إلى إلغاء اللقاء.
وأفادت قناة "الإخبارية"، السعودية، بأن "نجوم الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".
#عاجل | لاعبو #الاتحاد يرفضون النزول لأرضية الملعب اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة #الاتحاد_سباهان #الإخبارية_رياضة https://t.co/KdRiOrJsSp— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023
وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة "حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا".
#عاجل | صور أولية لمغادرة #الاتحاد ملعب اللقاء اعتراضًا على الممارسات الإيرانية#الاتحاد_سباهان#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/rq6yt24kh1— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023
وكشفت الفضائية السعودية، عن إلغاء المباراة واتجاه الفريق السعودي نحو المطار للعودة إلى أرض الوطن، مشيرة أن الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانًا بشأن اللقاء.
#عاجل | إلغاء مباراة #الاتحاد_سباهان بشكل رسمي— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023
• الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانًا بشأن اللقاء #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/LvI9SVuD2B
ويوجد الاتحاد السعودي في المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب كل من سباهان أصفان وأجمك الأوزباكي والقوة الجوية العراقي.