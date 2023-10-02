https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام-يكشف-عن-وثيقة-سرية-حول-الأهداف-الأمريكية-في-أوكرانيا-1081595099.html
إعلام يكشف عن وثيقة سرية حول الأهداف الأمريكية في أوكرانيا
إعلام يكشف عن وثيقة سرية حول الأهداف الأمريكية في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، بأنه وفقا لمواد سرية، فإن أهداف أمريكا في أوكرانيا، تتراوح بين تنفيذ بروتوكولات ومعايير الـ"ناتو" إلى خصخصة البنوك. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T13:50+0000
2023-10-02T13:50+0000
2023-10-02T13:51+0000
العالم
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وذكرت تلك الوسائل أن النسخة السرية من وثيقة الاستراتيجية الشاملة للبلاد أكبر بثلاث مرات (من النسخة المتاحة للجمهور التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية) وتحتوي على تفاصيل أكثر بكثير حول أهداف أمريكا في أوكرانيا، من خصخصة بنوكها إلى مساعدة المدارس على تعلم اللغة الإنجليزية إلى اعتماد بروتوكولات الـ"ناتو" من قبل الجيش الأوكراني.في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن "أوكرانيا ستتم دعوتها إلى الحلف بقرار إجماعي من جميع الأعضاء وبشرط استيفاء جميع الشروط، لكنه لم يذكر أي إطار زمني لمثل هذه الدعوة المحتملة، وأكد أن إجراءات الانضمام لا تنص على إطار زمني.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يعمل على استدراج كييف إلى الـ"ناتو"، موضحةً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو الذي أصبح أحد أسباب بدء روسيا عملية خاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231002/راجمات-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-تجمعات-الجيش-الأوكراني-فيديو-1081592927.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام يكشف عن وثيقة سرية حول الأهداف الأمريكية في أوكرانيا
13:50 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، بأنه وفقا لمواد سرية، فإن أهداف أمريكا في أوكرانيا، تتراوح بين تنفيذ بروتوكولات ومعايير الـ"ناتو" إلى خصخصة البنوك.
وذكرت تلك الوسائل أن النسخة السرية من وثيقة الاستراتيجية الشاملة للبلاد أكبر بثلاث مرات (من النسخة المتاحة للجمهور التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية) وتحتوي على تفاصيل أكثر بكثير حول أهداف أمريكا في أوكرانيا، من خصخصة بنوكها إلى مساعدة المدارس على تعلم اللغة الإنجليزية إلى اعتماد بروتوكولات الـ"ناتو" من قبل الجيش الأوكراني.
وتابعت تلك الوسائل أن شكل ومحتوى الوثائق العسكرية الأوكرانية يجب أن "يعكس مصطلحات الـ"ناتو".
في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن "أوكرانيا ستتم دعوتها إلى الحلف بقرار إجماعي من جميع الأعضاء وبشرط استيفاء جميع الشروط، لكنه لم يذكر أي إطار زمني لمثل هذه الدعوة المحتملة، وأكد أن إجراءات الانضمام لا تنص على إطار زمني.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يعمل على استدراج كييف إلى الـ"ناتو"، موضحةً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو الذي أصبح أحد أسباب بدء روسيا عملية خاصة في أوكرانيا.