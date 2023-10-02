https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام--أمريكا-تفكر-في-كيفية-إقناع-الأوكرانيين-بمواجهة-الخسائر-الجديدة-1081603428.html

إعلام: أمريكا تفكر في كيفية إقناع الأوكرانيين بمواجهة الخسائر الجديدة

إعلام: أمريكا تفكر في كيفية إقناع الأوكرانيين بمواجهة الخسائر الجديدة

أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا تدرس وضع خطة لما أسمته "المقاومة الوطنية" في أوكرانيا، والتي تنص على تجنيد "الأوكرانيين العاديين" في حالة خسارة المزيد من... 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T16:51+0000

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وجاء في المقال: "أحد الأهداف يتضمن وضع "خطة مقاومة وطنية"، وهذا قد يعني أن الأوكرانيين العاديين سيقاومون إذا استولت روسيا على المزيد من الأراضي"، وفق المقال.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام-يكشف-عن-وثيقة-سرية-حول-الأهداف-الأمريكية-في-أوكرانيا-1081595099.html

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