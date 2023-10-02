https://sputnikarabic.ae/20231002/التلفزيون-المصري-السيطرة-على-حريق-مقر-مديرية-أمن-الإسماعيلية-فيديو-1081581396.html
التلفزيون المصري: السيطرة على حريق مقر مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو
التلفزيون المصري: السيطرة على حريق مقر مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو
أعلن التلفزيون المصري، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، السيطرة على الحريق المروع الذي اندلع ليلا في مقر مديرية أمن الإسماعيلية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T04:30+0000
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وذكر موقع "أخبار اليوم المصر"، أن محافظة الإسماعيلية ومديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومستشفيات جامعة قناة السويس، أعلنت حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.ونشر موقع أخبار اليوم على حسابه بموقع "إكس" مقطع فيديو يظهر إخماد النيران في مبنى مديرية الأمن.كان حريق ضخم، اندلع ليل الأحد/الاثنين، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر، حيث التهمت النيران معظم محتويات طوابق المبنى، كما انهار جزء من الواجهة الرئيسية للمبنى.ولم ترد أنباء عن إصابات أو ضحايا، كما لم يصدر بيان رسمي بعد.
https://sputnikarabic.ae/20231002/حريق-ضخم-يدمر-مبنى-مديرية-أمن-الإسماعيلية-في-مصر-فيديو-1081580997.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الفيديو
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الفيديو
التلفزيون المصري: السيطرة على حريق مقر مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو
04:30 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 05:09 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
أعلن التلفزيون المصري، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، السيطرة على الحريق المروع الذي اندلع ليلا في مقر مديرية أمن الإسماعيلية.
وذكر موقع "أخبار اليوم المصر"، أن محافظة الإسماعيلية ومديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومستشفيات جامعة قناة السويس، أعلنت حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية
.
ونشر موقع
أخبار اليوم على حسابه بموقع "إكس" مقطع فيديو يظهر إخماد النيران في مبنى مديرية الأمن.
كان حريق ضخم، اندلع ليل الأحد/الاثنين، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر، حيث التهمت النيران معظم محتويات طوابق المبنى، كما انهار جزء من الواجهة الرئيسية للمبنى.
ولم ترد أنباء عن إصابات أو ضحايا، كما لم يصدر بيان رسمي بعد.