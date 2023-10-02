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الجيش الروسي يدمر منظومة "إنكلاف" الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/الجيش-الروسي-يدمر-منظومة-إنكلاف-الأوكرانية--1081589958.html
الجيش الروسي يدمر منظومة "إنكلاف" الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر منظومة "إنكلاف" الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات دون طيار في مقاطعة زابوروجيه. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T12:04+0000
2023-10-02T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزاة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات دون طيار من طراز "إنكلاف" في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق كراسنوجوروفكا ونيفسكوي وأندريفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231002/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-الوقود-والعتاد-الجوي-الأوكراني--عاجل--1081589151.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر منظومة "إنكلاف" الأوكرانية

12:04 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 02.10.2023)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "ستريلا 10" الصاروخية المضادة لأهداف جوية
منظومة ستريلا 10 الصاروخية المضادة لأهداف جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات دون طيار في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزاة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات دون طيار من طراز "إنكلاف" في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه".

وتابع البيان: "تم تدمير مستودعات الوقود والعتاد الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والعتاد الجوي الأوكراني
11:51 GMT
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق كراسنوجوروفكا ونيفسكوي وأندريفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".

وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وبيلوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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