https://sputnikarabic.ae/20231002/الرئيس-العراقي-يؤكد-رفض-بلاده-الخروقات-التركية-1081593406.html
الرئيس العراقي يؤكد رفض بلاده "الخروقات التركية"
الرئيس العراقي يؤكد رفض بلاده "الخروقات التركية"
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، أن "كل المناطق الكردية في العراق تتعرض لخروقات تركية". 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T13:31+0000
2023-10-02T13:31+0000
2023-10-02T13:31+0000
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وقال رشيد، في تصريحات متلفزة، إن بلاده "ترفض الخروقات التركية للأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن أنقرة أرسلت طائرات مسيرة وأنشأت قواعد عسكرية في إقليم كردستان العراق.وأضاف أن "العراق كدولة ذات سيادة، لا تقبل بذلك"، مشددا أن "بغداد تسعى إلى التوصل لاتفاق أمني مع أنقرة لأن خروقاتها تؤدي إلى قتل المدنيين".وكانت الرئاسات الأربع في العراق أكدت أمس الأحد، "أن حل الخلافات يتم عبر الحوار والتفاهم والتعاون المشترك".وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن "الرئاسات الأربع اجتمعت لبحث مجمل التطورات والأوضاع العامة في البلاد"، مشيرة إلى أنهم "أعربوا عن تعازيهم ومواساتهم لعوائل ضحايا حادثة الحمدانية وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد المجتمعون "رفضهم أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، كونه يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة"، مؤكدين أنهم "تدارسوا المقترح المقدم بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة".وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق، تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق بغارات جوية استهدفت معاقلهم في متينا وهاكورك وقنديل وكاره.وصباح أمس الأحد، تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية في العاصمة، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.
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https://sputnikarabic.ae/20231002/الرئاسة-التركية-العمال-الكردستاني-تلقى-ضربة-موجعة-شمالي-العراق-1081582695.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس العراقي يؤكد رفض بلاده "الخروقات التركية"
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، أن "كل المناطق الكردية في العراق تتعرض لخروقات تركية".
وقال رشيد، في تصريحات متلفزة
، إن بلاده "ترفض الخروقات التركية للأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن أنقرة أرسلت طائرات مسيرة وأنشأت قواعد عسكرية في إقليم كردستان العراق.
وأضاف أن "العراق كدولة ذات سيادة، لا تقبل بذلك"، مشددا أن "بغداد تسعى إلى التوصل لاتفاق أمني مع أنقرة لأن خروقاتها تؤدي إلى قتل المدنيين".
وكانت الرئاسات الأربع في العراق
أكدت أمس الأحد، "أن حل الخلافات يتم عبر الحوار والتفاهم والتعاون المشترك".
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن "الرئاسات الأربع اجتمعت لبحث مجمل التطورات والأوضاع العامة في البلاد"، مشيرة إلى أنهم "أعربوا عن تعازيهم ومواساتهم لعوائل ضحايا حادثة الحمدانية وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل"، حسب وكالة
الأنباء العراقية "واع".
وأكد المجتمعون "رفضهم أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، كونه يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة"، مؤكدين أنهم "تدارسوا المقترح المقدم بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق، تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني
شمالي العراق بغارات جوية استهدفت معاقلهم في متينا وهاكورك وقنديل وكاره.
وصباح أمس الأحد، تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية
في العاصمة، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.